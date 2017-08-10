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Sow'un golü sezonun en iyisine aday

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 10.8.2017 12:41 Güncelleme Tarihi: 10.8.2017 12:42
Sow'un golü sezonun en iyisine aday

, geçen sezonun en iyi golleri arasında o dönem 'de kiralık olarak forma giyen 'a yer verdi

, 2016-17 sezonunun en iyi golleri arasında o dönem 'de kiralık olarak forma giyen 'un, 'a attığı golü aday gösterdi.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan oylamada, 2016-17 sezonunun en iyi golleri arasında 8 adaya yer verildi. Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Senegalli Sow'un, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Manchester United'a röveşatayla attığı gol, adaylar arasında yer aldı.

Sezonun en iyi golü oylamasında, geçen sezon Barcelona'da forma giyen Jordi Mboula, Real Madridli Casemiro, Juventuslu Mario Mandzukic, Austria Wienli Kevin Friesenbichler, İspanya Milli Takımı formasıyla Marco Asensio ve kadınlarda İtalya Milli Takımı'nda attığı gol ile Daniela Sabatino, Sow'un rakipleri arasında bulunuyor.

Oylama, 19 gün boyunca UEFA'nın sitesinde devam edecek.

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Sow'un golü sezonun en iyisine aday
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