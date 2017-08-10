Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Ogenyi Onazi İngiltere'ye transfer oldu! Ogenyi Onazi kimdir?

Fotomaç'ın haberine göre Birmingham City, Trabzonspor'un yıldızı Ogenyi Onazi için bordo mavili kulübe 4.5 milyon € bonservis bedeli ödeyecek. Birmingham City, geçen sezonda Beşiktaş'ın genç oyuncusu Kerim Frei'yi transfer etmişti.

Ogenyi Onazi kimdir?

25 Aralık 1992 doğumlu olan oyuncu, 2011 yılında Nijerya kulübü My People FC'den Lazio'ya transfer oldu. Serie A'daki ilk sezonunda sadece 1 maça çıkan oyuncu, 2012-13 sezonundan itibaren rotasyonda daha fazla yer bulmaya başladı. 2012-13 sezonunda 28, 2013-14 sezonunda 39, 2014-15 sezonunda 19, geçen sezon da 21 maça çıkan oyuncu, toplamda 7 gol kaydetti.

Orta sahada defansif olarak görev alan isim, Nijerya Milli Takımı ile de 25 maçta görev yaptı. 2013 yılında Afrika Uluslar Kupası şampiyonu olan Nijerya Milli Takımı'Nın önemli bir parçası olan oyuncu, Lazio kariyerinde de 2012-13 sezonunda İtalya Kupası zaferi yaşadı.