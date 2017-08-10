Yıldırım Demirören: Kapımız açık, geri dönebilir

Yıldırım Demirören'in konuşmasından ilgili kısım şöyle:

"FATİH TERİM VE TAZMİNAT KONUSU...

"Hocamızla yollarımız ayrıldı. Kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Fatih Terim'le haftaya görüşeceğiz. Kendisiyle görüştükten sonra yönetim kuruluyla durumu değerlendirerek karar vereceğiz. Hocamızla konuşarak ayrıldık. Tekrar söylüyorum, tazminat konusunu kendisiyle görüşeceğiz, ona göre bir değerlendirme yapacağız."

Fatih Terim ile yollar neden ayrıldı

ŞENOL GÜNEŞ VE LUCESCU'YLA İLGİLİ...

Milli takım olarak çok önemli 4 maçımız var. Şenol Hoca ile 4 maç çalışmak istediğimizi belirttik. Fikret Orman'dan izin aldık. Şenol hoca, tereddütleri olduğunu söyledi. Beşiktaş'a zarar verebileceğine inandıkları için kabul etmediler. Lucescu, Galatasaray'ın teklifini reddetmese bizimle görüşmezdi. Lütfen Galatasaray camiası bizi yanlış anlamasın.

Yıldırım Demirören'den 'Arda Turan' açıklaması

"ARDA TURAN İLE LUCESCU'NUN GÖRÜŞMESİ OLUMLU GEÇTİ"

"Biz Arda kaptanımıza idari ceza vermiştik, verdiğimiz ceza süresiz kadro dışı değildi. Önümüzde Kosova maçı vardı ve bir ara vardı. Arda kaptanımız Milli Takım'ı bıraktığına dair kendisi bir açıklama yaptı. Lucescu'yla yaptığı görüşme olumlu geçti. Arda'ya bizim tarafımızdan kapanan bir kapı yok, ayrılık kararı kendi verdi. Arda bu kararından vazgeçerse, hocamızla görüştüğüne göre geri dönebilir, kapımız açık."