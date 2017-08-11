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Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin yeni
transfer
i İstanbul'da!
Giriş Tarihi: 11.8.2017
19:33
Güncelleme Tarihi: 11.8.2017
19:35
Fenerbahçe'nin yeni
transfer
i Giuliano de Paula, İstanbul'da.
Detaylar birazdan...
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