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Hasan Ali'nin yerine o geliyor! Duyurdular...

Giriş Tarihi: 11.8.2017 14:59 Güncelleme Tarihi: 11.8.2017 15:07
Hasan Ali'nin yerine o geliyor! Duyurdular...

Transferde atağa kalkan Fenerbahçe, sol bek transferi için çalışmalarını hızlandırdı.

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Hasan Ali'nin yerine o geliyor! Duyurdular...
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