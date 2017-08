Perde açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Çok sayıda yıldız oyuncunun uğrak yeri haline gelen Süper Lig nefesleri kesecek. 283 günde tam 306 maç oynanacak. Yeni sezon öncesi takımlar kadrolarına önemli takviyeler yaparken, SABAH gerçekleşen transfer leri mercek altına aldı.Geride kalan sezonlara göre transferde kulüpler ellerini daha çabuk tutarken, ligde forma giyecek oyuncuların kalitesinde de gözle görülür şekilde artış yaşandı. Yayın gelirlerinin yükselmesi ile beraber kulüpler transferde daha bonkör olurken, sporseverler stoper Pepe, forvetler Bafetimbi Gomis, Alvaro Negredo, Burak Yılmaz , Asamoah Gyan, Arouna Kone gibi önemli isimleri izleme şansı bulacak. Geçtiğimiz sezondan takımlarında yollarına devam eden hücumcular Eto'o, Adebayor, Van Persie, Vagner Love gibi önemli ayaklar da listeye eklendiğinde sezonun en çok zorlanacak isimleri ise kaleciler olacak gibi görünüyor. Yayıncı kuruluşun değişmesi ile beraber dünyaya açılmaya hazırlanan Süper Lig'de karşılaşmalar artık çok sayıda ülkeden takip edilebilecek. Yapılan açıklamalara göre 2017- 2018 futbol sezonunda her hafta 4 maç onlarca ülkeden canlı yayınlanacak. Bu ülkeler arasında ise İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, Katar gibi ülkeler bulunuyor. Bu yayınların hem lige ilgiyi artırması hem de yurt dışına oyuncu satışlarını kolaylaştırması muhtemel görünüyor.Teknik direktör Okan Buruk ile yeni sezonda sahaya çıkacak olan Ege ekibi, Vaz Te Özer Hurmacı gibi kritik isimlerle vedalaştı. Yedi isimle yollarını ayıran, altı isimle ise sözleşme imzalayan Akhisar Belediye, Trabzonspor'dan tanınan golcü oyuncu Paulo Henrique ile de anlaştı.Alperen Babacan (Sağ Bek), Eray Ataseven (Ön libero), Henrique (Santrfor), Miguel Lopes (Sağ Bek), Barbosa (Sol Kanat), Serginho (Ön libero)Vaz Te (Sağ Kanat), Tolga Ünlü (Sağ Bek), Abdulkadir (Ön libero), Alper Uludağ (Sol Bek), Özer Hurmacı (On Numara), Mervan Çelik (Sol Kanat), Custodio (Ön libero)Okan Buruk04 ay, 18 günGeride kalan sezonda Avrupa yarışında son anda gerilerde kalan Akdeniz ekibi, bu sezon transferde adından söz ettiren ekiplerden oldu. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yoluna devam eden Antalyaspor, deneyimli isimler Jeremy Menez, Djourou, Ruud Boffin gibi isimlerle sözleşme imzaladı.Jean-Armel Drole (Sol Kanat), Menez (Santrfor),Salih Dursun (Sağ Bek), Maicon (Sol Kanat), Johan Djourou (Stoper), Aydın Karabulut (Sol Kanat), Ruud Boffin (Kaleci), Musa Nizam (Sol Bek)Mbilla (Santrfor), Motta (Sol Bek), Serdar Özkan (Sol Kanat), Rennie (Sağ Kanat), Makoun (Ön libero), Anıl Koç (Sol Kanat)Rıza Çalımbay10 ay, 02 günTürkiye Kupası sonrası Türkiye Süper Kupası'nı da müzesine götüren Konyaspor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile sezona giriyor. Önemli ayakları Bajic, Vukovic, Douglas ile yollarını ayıran yeşil beyazlı takım tam 13 yeni transferle ligde başarı arayacak.Bourabia (Ön libero), Carlgren (Kaleci), Seddar (Santrfor), Traore (On Numara), Moke (Stoper), Eren Albayrak (Sol Bek), Sertan Yegenoglu (Stoper), Savaş Polat (Sağ Bek), Musa Araz (Ön libero), Imoh Ezekiel (Santrfor), Ferhan Öztorun (Sol Bek), Kaan Özdemir (Stoper)Bajic (Santrfor), Vukovic (Stoper), Douglas (Sol Bek), Kaya (Kaleci), Mehmet Uslu (Sol Bek), Ali Dere (Sol Kanat), Rangelov (Santrfor), Mbamba (Ön libero), Can Demir (Stoper)Mustafa Reşit Akçay02 ay, 04 günGeçtiğimiz sezon Safet Susic ile anlaştıktan sonra büyük bir çıkış yakalayan Alanyaspor, bu çıkışını yeni sezonda da devam ettirmek istiyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapan Akdeniz ekibi, deneyimli kadrosu ile üst sıralar için mücadele edecek.Riou (Kaleci), Maniatis (Ön libero), Cenk Ahmet (Sağ Bek), Mbilla (Santrfor), Yusuf Çoban (Santrfor), N'Sakala (Sol Bek), Welinton (Stoper)Alişan Şener (Kaleci), Erhan Kartal (Sağ Bek), Guerrier (Sol Kanat), Deniz Vural (Ön libero), Aissati (On Numara)Teknik Direktör: Safet Susic06 ay, 14 günEn büyük değişimi defansta yaşayan Beşiktaş, Marcelo ve Rhodolfo'yu gönderip, Pepe ve Medel gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Transferde nokta atış yapmaya çalışan son şampiyon, 2 yıldır takımda olan Şenol Güneş yönetiminde sahaya çıkacak.Negredo (Santrfor), Orkan (Sağ Kanat), Pepe (Stoper), Lens (Sağ Kanat), Medel (Stoper)Marcelo (Stoper), Rhodolfo (Stoper), Ömer (Santrfor), Gökhan İnler (Ön libero)Şenol Güneş02 yıl, 01 ay, 30 günYeni teknik direktörü Paul Le Guen ile sezona başlayacak olan Bursaspor, kabus gibi geçen 2016-2017 sezonunu unutturmanın peşinde. Adı bir dönem Beşiktaş ile anılan Titi'yi Kasımpaşa'dan kadrosuna katan Timsah, 5 transfer gerçekleştirirken, kadrosundan da 6 oyuncuyu gönderdi.Berat Jonathan Ustabaşı (Sağ kanat), Titi (Stoper), Ozan Kökçü (On numara), William Troost-Ekong (Stoper), Barış Yardımcı (Sağ bek), Dzon Delarge (Sağ kanat)Tomas Sivok (Stoper), Şamil Cinas (Ön libero), Mert Günok (Kaleci), Bünyamin Kasal (Sol bek), Erdem Özgenç (Sağ bek)Paul Le Guen01 ay, 19 günDick Advocaat ile yollarını ayırdıktan sonra, teknik direktör Aykut Kocaman ile anlaşan Fenerbahçe, eski günlerine geri dönmenin peşinde. Kocaman yönetiminde şampiyonluk kovalayacak olan ekip, Kjaer, Emenike, Volkan Şen gibi kritik isimler ile yollarını ayırırken, 5 önemli transfer gerçekleştirdi.Dirar (Sağ Kanat), Valbuena (Sol kanat), Isla (Sağ Bek), Mehmet Ekici (On numara), Kameni (Kaleci), Soldado (Santrfor).Kjaer (Stoper), Emenike (Santrfor), Hakan Çinemre (Stoper), Ertuğrul (Kaleci), Volkan Şen (Sağ Kanat)Aykut Kocaman01 ay, 25 gün39 yaşındaki Hırvat teknik adam Igor Tudor ile sezona girmeye hazırlanan Galatasaray , transferin hızlı ekiplerinden oldu. Sarı kırmızılı takım 10 oyuncuyu gönderip, 6 ismi kadrosuna katarken, kombine satışlarında da 28 bin barajını aştıYounès Belhanda (On Numara), Badou Ndiaye (Orta saha), Maicon (Stoper), Fernando (Ön libero), Mariano (Sağ Bek), Gomis (Santrfor)Bruma (Sol Kanat), Podolski (Santrfor), Semih Kaya (Stoper), Cenk Gönen (Kaleci), Salih Dursun (Sağ Bek), Chedjou (Stoper), Sabri Sarıoglu (Sağ Bek), Sneijder (On Numara)Igor Tudor05 ay, 26 günHer sezon olduğu gibi bu sezon öncesinde de transferde çift haneli sayılara ulaşan Gençlerbirliği, 13 oyuncu ile sözleşme imzalarken, 8 oyuncu ile de yollarını ayırdı. Serdar Gürler gibi kritik bir ismi takımda tutamayan Gençlerbirliği, teknik direktör Ümit Özat ile sezona girmeye hazırlanıyor.N'Diaye (Stoper), Zeki Yavru (Sağ Bek), Serdar Özkan (Sol kanat), Skuletic (Santrfor), Elvis Manu (Sol Kanat), Alper Uludağ (Sol Bek), Guidileye (Ön libero), Paraiba (Sol Kanat), Ahmet İlhan (Sağ Kanat)Aydın Karabulut (Sol Kanat), Ferhat Görgülü (Stoper), Serdar Gürler (Sağ Kanat), Selçuk Şahin (Ön libero), Jonathan Ring (Sol Kanat), Onur Uslucan (On Numara), Umut Sözen (Ön libero), Anıl Karaer (Stoper)Ümit Özat09 ay, 02 günBeşikta ş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna'yı takımın başına getiren Göztepe, 14 yıllık Süper Lig hasretini sonra erdirdi. İzmir ekibi başarılı bir sezon için çok sayıda ismi kadrosuna katarken, en ses getiren transferleri ise Scarione, Sabri Sarıoğlu ve Andre Castro oldu.Hakan Çinemre (Stoper), Ngando (On numara), Ömer Şişmanoğlu (Santrfor), Andre Castro (Orta saha), Sabri Sarıoğlu (Sağ bek), Selçuk Şahin (Ön libero), Yoan Gouffran (Sol kanat), Muhammed Enes Durmuş (Sağ kanat), Rajko Rotman (Orta saha), Doğanay Kılıç (Orta saha), Nabil Ghilas (Santrfor), Beto (Kaleci), Kadu (Stoper), Oscar Scarione (On Numara)Sinan Özkan (Sağ kanat), Lokman Gör (Stoper), Emre Aygün (Sağ kanat), Mehmet Uğurlu (soll kanat), Gökhan Karadeniz (On numara), İsmail Köse (Sağ kanat), Jean-Jacques Gosso (Orta saha), Murat Akın (Orta saha)Tamer Tuna01 ay, 19 günTeknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde ligde mücadele edecek olan Karabükspor, Avrupa hedefi ile sezona giriş yapacak. Geçtiğimiz sezon ikinci yarıda düşüş yaşayan Süper Lig ekibi 9 oyuncusu ile yollarını ayırırken, 5 futbolcu ile sözleşme imzaladı.Ferhat Görgülü (Stoper), Grozav (Sol Kanat), Hamidou Traore (Ön libero), Yolcu Mansız (Ön libero), Çağlar Şahin (Kaleci)Traore (On Numara), Anıl Şahin (Sol Bek), Ercüment (Kaleci), Mahmut Akan (Sol Bek), Fatih Atik (Sağ Kanat), Hakan Aslantaş (Sağ Bek), Ionut Neagu (Ön libero), Aykut Özer (Kaleci), Ermin Zec (Sol Kanat), Alexe (Santrafor)Erkan Sözeri01 ay, 27 günTransferin sakin ekiplerinden olan İstanbul ekibi, kadrosuna 19 yaşındaki Arda Kürşat Kaya ile beraber üç ismi katarken, Titi, Tunay, Andre Castro gibi oyuncuları da kadrosunda tutamadı. Önemli isimler ile yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.Ben Youssef (Stoper), Neumayr (Ön libero)Andre Castro (Ön libero), Vasil Bozhikov (Stoper), Titi (Stoper), Tunay (Sağ Kanat), İsmail Ayaz (Ön libero), Aydın Yılmaz (Sağ Kanat)Kemal Özdeş10 ay, 25 günTeknik direktör Sumudica ile anlaştıktan sonra kadrosunda köklü değişiklikler yapan Kayserispor, hedefini Avrupa kupaları olarak belirledi. Asamoah Gyan transferi ile büyük ses getiren ekip, Süper Lig'in deneyimli isimlerinden Şamil Cinaz'ı da kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı ekip geçtiğimiz sezonu unutturmanın peşinde.Boldrin (Ön libero), Silviu (Kaleci), Sapunaru (Stoper), Meleg (On Numara), Espinoza (Ön libero), Canberk (Sağ Bek), Lopes (Sağ Bek), Gyan (Santrfor), Atila Turan (Sol Bek), Şamil (Ön libero), Erdal Öztürk (Ön libero), Oğuzhan (Sol Bek), Bia (On Numara), Ömer Kandemir (Sağ Bek), Erkan Kaş (Sol Bek)Mabiala (Stoper), Furkan Yaman (Santrfor), Alain Traore (On Numara), Mert Ilıman (Sol Bek), Efe Özarslan (Stoper), Samba Sow (Ön libero), Umut Sönmez (Sağ Kanat), Kubilay Sönmez (Ön libero), Welliton (Santrfor)Marius Sumudica02 ay, 01 günBüyük bir değişim yaşayan, Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir, kadrosuna 10 ismi katarken, 13 oyuncu ile yollarını ayırdı. Turuncu lacivertli ekip 13.4 milyon Euro'ya sattığı Cengiz Ünder ile rekor kırarken, Clichy, Elia gibi önemli isimler ile sözleşme imzaladı.Kerim Frei (Sol Kanat), Eljero Elia (Sol Kanat), Atabey Çiçek (Santrfor), Chedjou (Stoper), Gökhan İnler (Ön libero), Clichy (Sol bek), Tunay Torun (Sağ kanat), Mevlüt Erdinç (Santrfor), Mert Günok (Kaleci), Manuel da Costa (Stoper)Cengiz Ünder (Sol Kanat), Cenk Şahin (Sağ Kanat), Cenk Ahmet (Sağ Bek), Yalçın Ayhan (Stoper), Ufuk Ceylan (Kaleci), Samuel Holmen (On Numara), Eren Albayrak (Sol Bek), Ferhan Öztorun (Sol Bek), Rotman (Merkez orta saha), Gencer Cansev (Stoper), Bekir İrtegün (Stoper), Doka (Sol Kanat)Teknik Direktör: Abdullah Avcı03 yıl, 02 ay, 05 günYeni anlaştıkları Bülent Uygun yönetiminde yeni sezonda devam edecek olan Osmanlıspor, transferde nokta atışlar yapmaya çalışırken, Gençlerbirliği'nden transfer ettiği geçtiğimiz sezonun flaş ismi Serdar Gürler ile öne çıktı. Osmanlıspor, Ndiaye'yi ise Galatasaray'a 7,5 milyon Euro'ya satarak önemli bir gelir elde etti.Hasan Kılıç (Ön libero), Serdar Gürler (Sağ Kanat), Ali Özgün (Santrfor), Maxsö (Stoper), Ahmet Eyüp (Kaleci), Özer Hurmacı (On Numara)Ndiaye (Orta saha), Erdal Kılıçaslan (Sol Kanat), Eren Tokan (Stoper), Webo (Santrfor)Bülent Uygun01 ay, 18 günSüper Lig'e bir sezon aranın ardından geri dönen Sivasspor, bu kabusu tekrar yaşamamanın peşinde. Kırmızı beyazlı ekip TFF 1.Lig'deyken kadrosunda bulunan isimler ile büyük ölçüde yollarını ayırırken, Everton'dan forvet hattına transfer ettiği Kone ile de iddialı olduğunun sinyallerini verdi.Hakan Bilgiç (Sağ bek), Vitali Djakov (Stoper), Arouna Kone (Santrfor), Muhammed Demir (Santrfor), Auremir (Sağ bek), Mert Hakan Yandaş (On numara), Cem Özdemir (Sol kanat), Sergio Rocher (Kaleci), Hasan Türk (Orta saha), Mattias Bjarsmyr (Stoper)Yiğit İncedemir (Ön libero), Hasan Hatipoğlu (Stoper), Emre Öztürk (Sol bek), Sefa Yıldırım (Stoper), Burhan Eşer (Sağ kanat), İbrahim Öztürk (Stoper), Adem Koçak (Orta saha), Gökhan Süzen (Sol bek), Ahmet Cebe (Sağ bek), Cenk Sarıtaş (On numara), Erkan Kaş (Sol bek), Theofanis Gekas (Santrfor)Samet Aybaba04 ay, 17 gün50. yılda şampiyonluk parolası ile sezona başlayacak olan Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde zirveyi kovalayacak. Golcü oyuncu Burak Yılmaz'ı kadrosuna tekrardan katan bordo mavili takım, aynı zamanda ön libero bölgesine Kucka'yı 5 milyon Euro'ya alırken, sağ beke de Kamil Çörekçi'yi aldı.Kucka (Önlibero), Burak Yılmaz (Santrafor), Kamil Çörekçi (Sağ Bek)Zeki Yavru (Sağ Bek), Muhammet Demir (Santrafor), Mehmet Ekici (On Numara), Musa Nizam (Sol Bek), Onazi (Ön libero)Ersun Yanal01 yıl, 02 ay, 09 günUzun yıllar sonra Süper Lig'e geri dönen Yeni Malatyaspor kalıcı olmak istiyor. Gerçekleştirdiği 10 transferin 4'ünü Fransa'dan yapan, Milli Takım'a kadar yükselen Yalçın Ayhan ile de savunmasını güçlendiren ekip, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan isimlerle de büyük ölçüde yollarını ayırdı.Yalçın Ayhan (Stoper), Emanuel Dening (Santrfor), İssiar Dia (Sağ kanat), Fabien Farnolle (Kaleci), Nacer Barazite (On numara), Khalid Boutaib (Santrfor), Issam Chebake (Sağ bek), Aly Cissokho (Sol bek), Sincere Seth (Sağ bek), Turgut Şahin (Sol kanat)Yiğitcan Erdoğan (Stoper), Osman Firat (Sol bek), Mehmet Sak (Sol bek), Vedat Kaputlu (Kaleci), Sedat Ağçay (Ön libero), İrfan Başaran (On numara), Sezer Özmen (Stoper), Kamil İçer (Stoper), Savaş Tağa (Orta saha), Boubacar Dialiba (Sol kanat), Hakan Canbazoğlu (Kaleci), Semih Beyaz (Sol Kanat), Ferhat Kiraz (Sol kanat), Austin Amut (Santrfor)Ertuğrul Sağlam01 ay, 28 günYounes Belhanda Galatasaray 8 milyon EuroBadou Ndiaye Galatasaray 7.5 milyon EuroMaicon Galatasaray 7 milyon EuroFernando Galatasaray 5.25 milyon EuroJuraj Kucka Trabzonspor 5 milyon EuroNabil Dirar Fenerbahçe 4.5 milyon EuroRobin van Persie Fenerbahçe 4,9 milyon EuroAlvaro Negredo Beşiktaş 4,35 milyon EuroMathiu Valbuena Fenerbahçe 4 milyon EuroFernando Muslera Galatasaray 3,57 milyon EuroYounes Belhanda Galatasaray 3,35 milyon EuroBafetimbi Gomis Galatasaray 3,35 milyon Euro* Süper Lig'de geçtiğimiz sezonlarda ayrılan altı futbolcu bu sezon geri döndü. Burak Trabzonspor'a, Henrique Akhisar'a, Kerim ve Da Costa M.Başakşehir'e, Scarione Göztepe'ye, Issiar Dia ise Yeni Malatya ile sözleşme imzaladı.* Süper Lig ekipleri 27.1 olan yaş ortalamaları ile Avrupa'nın en yaşlı ligi durumunda bulunuyor. En yaşlı ekip ise 28.5 yaş ortalaması ile Akhisar Belediyespor.* Otobüslerle deplasmana gidecekler arasında en uzun yolculuğu Akhisar ve Trabzon deplasmanlarına giden iki takım taraftarları yapacak. İki takımın stadyumları arasında otobüsle ulaşım 16 saat sürerken, 1369 km mesafe bulunmakta.