Son dakika: Stoch, Fenerbahçe'den resmen ayrıldı!

Fenerbahçe, Miroslav Stoch'un Slavia Prag'a transfer olduğunu açıkladı.

Resmi siteden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Şampiyon olduğumuz 2010-2011 sezonundan bu yana Fenerbahçe Futbol Takımımızda başarılı performansı ve şık golleriyle beğeni toplayan ve 2012 yılında Puskas Yılın Golü Ödülü'nü kazanarak camiamızı gururlandıran Miroslav Stoch, Çekya Ligi takımlarından Slavia Prag ile anlaşma sağlamıştır.

Sarı-lacivertli formamızı giydiği her an vermiş olduğu katkı, ortaya koyduğu mücadele ve gösterdiği profesyonellikle herkesin takdirini kazanan Miroslav Stoch'a, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği bu dönemde kulübümüz tarafından da gereken kolaylık gösterilmiştir.

Miroslav Stoch'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz."