Başakşehir'den 'süper' başlangıç

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Bursaspor arasındaki 2017-2018 sezonunun açılış maçını ev sahibi takım 1-0 galip tamamladı.

Turuncu-lacivertli takım sezona 3 puan ile başladı.





MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada gelişen Bursaspor atağında Deniz Yılmaz sol kanattan Medipol Başakşehir ceza sahasına girdi. Dar açıdan çaprazdan sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.

17. dakikada sol kanatta topla buluşan Elia, ceza sahası içinde rakibinden kurtulup son çizgiye indi. Hollandalı futbolcunun ortasına altı pasın önünde Adebayor kafayı vurdu, kaleci Harun üzerine gelen topu kontrol etti.

21. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Elia, sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın önüne pasını attı. Visca, bir kez daha Elia'ya pasını gönderdi. Hollandalı futbolcunun sağ çaprazdan attığı sert şutta top filelerle buluştu: 1-0.

Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı. İlk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.





MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

54. dakikada ceza sahasına çıkan kaleci Harun'dan topu kapan Visca, hızla kaleye yöneldi. Visca, ceza sahasına girer girmez uygun pozisyondaki Adebayor'a pasını attı, Harun'un kalesinde olmadığı pozisyonda Togolu oyuncunun yerden sert şutunu kale çizgisi üzerinde Titi uzaklaştırdı.

67. dakikada Bursaspor beraberliğe yaklaştı. Batalla'nın pasıyla sol kanattan savunmanın arkasına kaçan Deniz Yılmaz, ceza sahası içinde altı pas içine yerden sert ortasını yaptı, Kubilay Kanatsızkuş'un dokunamadığı topu savunma tehlike bölgesinin dışına gönderdi.

88. dakikada konuk takım çok etkili geldi. Oyuna ikinci yarıda giren Furkan Soyalp'in yaklaşık 26 metreden sert şutunu kaleci Volkan Babacan son anda köşeden kornere çeldi.

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut Tekdemir, Gökhan İnler, Visca (Dk. 72 Tunay Torun), Mossoro (Dk. 72 Cikalleshi), Elia, Adebayor (Dk. 89 İrfan Can Kahveci)

Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı (Dk. 82 Jorquera), Ekong, Titi, Aziz Eraltay, Agu (Dk. 84 Furkan Soyalp), Badu, John (Dk. 65 Kubilay Kanatsızkuş), Batalla, Deniz Yılmaz, Stancu

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Gol: Dk. 21 Elia (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 44 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 83 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor)







?İLK GOL ELİA'DAN

Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Medipol Başakşehir ile Bursaspor arasında oynanan mücadeleyle birlikte başladı. İstanbul ekibinin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından yeni sezonun ilkleri de netleşti.



Yeni sezonun ilk golünü, maçın 21. dakikasında Edin Visca'nın pasında topla buluşan Başakşehir'in yeni transferlerinden Elia atarken, ilk asist de Edin Visca'dan gelmiş oldu.



Yeni sezonun ilk başlama vuruşu ise Medipol Başakşehir'den Adebayor ve Mossoro tarafından yapıldı.



2017-2018 sezonun ilkleri şu şekilde:

İlk gol: Elia - Medipol Başakşehir, İlk asist: Edin Visca - Medipol Başakşehir, İlk şut: Deniz Yılmaz - Bursaspor, İlk isabetli şut: Adebayor - Medipol Başakşehir, İlk korner: Batalla - Bursaspor, İlk galibiyet: Medipol Başakşehir.