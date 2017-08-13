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Barcelona transferde bombayı patlatıyor!

Giriş Tarihi: 13.8.2017 12:38 Güncelleme Tarihi: 13.8.2017 12:39
Barcelona transferde bombayı patlatıyor!

Transferin sessiz takımlarından Barcelona, ilk bombasını patlatıyor.

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Barcelona transferde bombayı patlatıyor!
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