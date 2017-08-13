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Barcelona transferde bombayı patlatıyor!
Barcelona transferde bombayı patlatıyor!
Giriş Tarihi: 13.8.2017
12:38
Güncelleme Tarihi: 13.8.2017
12:39
Transferin sessiz takımlarından Barcelona, ilk bombasını patlatıyor.
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