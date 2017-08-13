Pepe, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Babel, Lens, Quaresma, Negredo ve Cenk Tosun gibi yıldızlara sahip Beşiktaş; Samuel Eto'o, Maicon, El Kabir gibi hücum silahlarına sahip Antalyaspor'u ağırlıyor. Jeremain Lens bu maçta forma giyebilecek mi? Beşiktaş'ın cezası nedeniyle siyah beyazlı taraftarlar karşılaşmayı Vodafone Park'ta izleyemeyecek. Peki Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi?

Muhtemel 11'ler

BEŞİKTAŞ - Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk Tosun

ANTALYASPOR - Boffin, Celustka, Angelo, Chico, Sakıb, Charles, Zeki, Danilo, Maicon, El Kabir, Samuel Eto'o

Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşması bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS1'den canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş'ta gelen ve giden transferlerler

Gidenler: Gökhan İnler, Ömer Şişmanoğlu, Marcelo, Rhodolfo, Aboubakar, Demba Ba, Ersan Gülüm...

Gelenler: Orkan Çınar, Pepe, Jeremain Lens, Caner Erkin, Atınç Nukan, Negredo, Medel,

Antalyaspor transferler...

Gelenler: Johan Djourou, Maicon, Musa Nizam, Boffin, Aydın Karabulut, Salih Dursun, Jeremy Menez