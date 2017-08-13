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Dortmund, Dembele'yi kadro dışı bıraktı

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 13.8.2017 12:10 Güncelleme Tarihi: 13.8.2017 12:11
Dortmund, Dembele'yi kadro dışı bıraktı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından , adı İspanyol kulübü ile anılan kanat oyuncusu 'nin, süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

'un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, antrenmanlara çıkmayan Dembele, ikinci bir duyuruya kadar kadro dışı bırakıldı.

Kulübün sportif direktörü Michael Zorc, 20 yaşındaki Fransız milli futbolcunun dilerse bireysel çalışabileceğini belirtti.

Paris Saint-Germain'in 222 milyon avroya ettiği Neymar'ın boşluğunu doldurmak isteyen 'nın, Dembele'yi kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.

Borussia Dortmund'un 15 milyon avro bonservis bedeliyle 2016 yazında renklerine bağladığı Dembele, 50 maçta 10 gol attı.

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Dortmund, Dembele'yi kadro dışı bıraktı
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