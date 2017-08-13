Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray'den Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Sezona Hırvat teknik adam Igor Tudor yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Fernandao ve Badou Ndiaye Kayserispor karşısında forma giyecek mi? Kwadwo Asamoah transferinde son durum ne? Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da 'ilgileniyoruz' açıklaması yaptığı Emre Mor'u transfer edecek mi? İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri... (13 Ağustos Pazar)

Arda Turan için Barcelona ile görüşen sarı-kırmızılı ekip, Borussia Dortmund'lu yıldızın da peşine düştü. Fenerbahçe ve İnter'in de ilgilendiği Emre Mor için, satış opsiyonu ile birlikte 10 milyon euro önerildi.

Transferde durmak bilmeyen Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yılın çalımını atmak için harekete geçti. Barcelona'da forma giyen eski oyuncusu Arda Turan için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılı ekip, oradan cevap beklerken boş durmadı; Emre Mor'u da listesine dahil etti. Fenerbahçe ve İnter'in kiralama teklifi yaptığı Emre için Dortmund'un kapısı satın alma teklifi ile çalındı.

DORTMUND FİKİR DEĞİŞTİRDİ

Alman ekibine 8+2 milyon euro teklif edildi. Alman ekibine, F.Bahçe'nin UEFA ile anlaşması da hatırlatıldı. Ezeli rakiplerinin gelecek sezon için önerdikleri 2 milyon euro'yu ödemelerinin zor olduğu hatırlatıldı. Emre'yi satmaya sıcak bakmasa da Dortmund'un, Galatasaray'ın teklifi karşısında fikir değiştirme aşamasına geldiği iddia edildi.

INTER PES ETTİ

Galatasaray, Emre Mor için girişim başlatırken İnter, yıldız oyuncudan vazgeçme aşamasına geldi. İtalya'da yayınlanan La Gazzetta dello Sport, Emre Mor transferinin çıkmaza girdiğini oyuncunun ve menajerinin isteklerinin İnter'in sabrını zorladığını yazdı. Haberde, İnter'in Dortmund'la anlaşmasına rağmen oyuncu ve menajeriyle bir türlü ortak noktaya gelemediğini yazdı.

HASRET BİTİYOR

Galatasaray'ın transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü Sofiane Feghouli'nin İstanbul'a geliş tarihi nihayet belli oldu. West Ham ile arasındaki sorunları çözen Feghouli bugün 15.45'te İstanbul'da olacak. Galatasaraylıların iki haftadır gelmesini beklediği Cezayirli sağ açığın transferi dün KAP'a da bildirildi. Feghouli bugün 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

SOL BEKE BİR ADAY DAHA

Galatasaray'ın sol bek adayları arasına İtalya'nın Crotone takımında forma giyen Bruno Martella da eklendi.

Asamoah ve Strinic ile birlikte teknik direktör İgor Tudor'un yönetime sunduğu oyuncular arasında yer alan İtalyan sol bekle ilgili görüşmelerin başladığı iletildi. Galatasaray'ın 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini sorduğu ve Crotone'nin 2.5 milyon euro talep ettiği ifade edildi. 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun, sarı-kırmızılı takıma sıcak baktığı bildirildi.