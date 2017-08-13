Süleyman Seba vefatının 3. yıl dönümünde anılıyor... G. Saray ve F. Bahçe'den Süleyman Seba paylaşımı

Öte yandan, saat 14.00'te Akaretler'deki Şairler Parkı'nda bulunan Süleyman Seba heykelinin önünde taziye defteri açılacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süleyman Seba'ya vefa paylaşımları geldi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA UNUTMADI

Fenerbahçe Spor Kulübü de Süleyman Seba'yı, internet sitesinden yayımladığı bir metinle andı. Fenerbahçe'nin açıklamasında Aziz Yıldırım ve Süleyman Seba'nın birlikte çekilen fotoğrafları kullanılırken şu ifadeler yer aldı;

"Efsanevi Spor Adamı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün unutulmaz Başkanı Süleyman Seba'yı, ebediyete intikal edişinin 3. yıldönümünde; saygı, özlem ve rahmetle anıyouz."

Galatasaray ise Seba'nın tüm futbolseverlerin sevgisini kazandığının altını çizdi. Sarı-kırmızılıların internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Vefatının üçüncü yılında, taraflı tarafsız her futbolseverin sevgisini kazanmış değerli spor adamı ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anıyoruz."

SÜLEYMAN SEBA KİMDİR?

Süleyman Seba, 5 Nisan 1926 tarihinde, Hendek'te dünyaya geldi. Sakarya?da ilkokul eğitimini aldıktan sonra, lise eğitimi görmek için İstanbul?a geldi.

Seba, Galatasaray Lisesi?nde iki yıl okudu ve ardından Kabataş Erkek Lisesi?ne geçiş yaptı. Süleyman Seba'yı spor dünyasına sokan ilk adım, Kabataş Erkek Lisesi'nde futbola başlamasıdır. Takımda oynadığı ilk yıllarında da, ömrü boyunca ismi ile birlikte anılacak olan Beşiktaş futbol takımına alındı.

KARİYERİNİN İLK YILLARI

Beşiktaş formasını giydiği yıllarda, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni kazandıysa da, eğitimine devam etmedi. Süleyman Seba, 1946 yılında, Refik Osman Top zamanında, Beşiktaş A takımına yükselmeyi başardı. 1946 – 1947 sezonunda, Fenerbahçe derbisi ile ilk İstanbul Ligi maçına çıktı. Bu maçta, ilk golünü de atmış oldu. Aynı sezon, Milli Küme?de ilk şampiyonluğunu yaşayarak, profesyonel futbol hayatına büyük bir başarı ile başladı. Bir sonraki sezon olan 1947 – 1948 futbol sezonu, Süleyman Seba için oldukça parlak bir dönem oldu. İstanbul Ligi?nde oynadığı 14 maçta, toplamda 8 gol atarak, takımının en golcü ikinci ismi olmayı başardı. Sezon başında aldıkları Başbakanlık Kupası?nın yanına herhangi bir başarı koyamasalar da, Seba oldukça göze çarpmıştı.