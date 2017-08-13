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Tottenham lige galibiyetle başladı

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 13.8.2017 17:57
Tottenham lige galibiyetle başladı

, ligin ilk hafta maçında 'ı deplasmanda 2-0 yenmeyi bildi.

İngiltere Premier Lig ilk hafta mücadelesinde , ligin yeni ekibi 'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. St. James Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

Ev sahibi ekibin önemli isimlerinden Jonjo Shelvey, 48. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Newcastle, ikincinin yarının neredeyse tamamını 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Maçın 61. dakikasında Dele Alli'nin attığı golle 1-0 öne geçen Tottenham, 70'te Ben Davies ile farkı 2'ye çıkarttı. Maçın geri kalanı deplasman ekibinin 10 kişi olan rakibine üstünlük sağlamasıyla geçerken, mücadele 2-0'lık Tottenham galibiyetiyle tamamlandı.

Londra ekibi bu galibiyetle Premier Lig'in yeni sezonuna 3 puanla başladı.

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Tottenham lige galibiyetle başladı
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