Tottenham lige galibiyetle başladı

İngiltere Premier Lig ilk hafta mücadelesinde Tottenham Hotspur, ligin yeni ekibi Newcastle United'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. St. James Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

Ev sahibi ekibin önemli isimlerinden Jonjo Shelvey, 48. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Newcastle, ikincinin yarının neredeyse tamamını 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Maçın 61. dakikasında Dele Alli'nin attığı golle 1-0 öne geçen Tottenham, 70'te Ben Davies ile farkı 2'ye çıkarttı. Maçın geri kalanı deplasman ekibinin 10 kişi olan rakibine üstünlük sağlamasıyla geçerken, mücadele 2-0'lık Tottenham galibiyetiyle tamamlandı.

Londra ekibi bu galibiyetle Premier Lig'in yeni sezonuna 3 puanla başladı.