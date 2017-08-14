Fenerbahçe'nin yıldızına Galatasaray'ın da talip olduğu ortaya çıktı!

ADIM ADIM GALATASARAY'A!

Barcelona macerası bitmek üzere olan Arda için oklar Türkiye'yi gösteriyor. İspanyol basını, Katalan ekibinde satış listesine konan ve Real Madrid derbisinde kadroya bile alınmayan milli futbolcuya, sarı-kırmızılı kulüp dışında ciddi bir teklif gelmediğini yazdı. Arda'nın satılmasını isteyen kişi yeni hocası Ernesto Valverde.Cimbom'un teklifi 12 milyon Euro opsiyonlu kiralama olacak

Önemli yıldızları kadrosuna katan ancak asıl bombayı Arda Turan'ı geri alarak patlatmak isteyen Galatasaray, hedefine adım adım yaklaşıyor. Barcelona'da sıkıntılı bir dönem geçiren ve gönderilmesine kesin gözüyle bakılan milli futbolcuya sarı-kırmızılı kulüp dışında ciddi bir teklifin olmaması, bu olasılığı güçlendiren en önemli detay.