Trabzon Eren için ayakta

Trabzonspor, Medical Park Arena'da Atiker Konyaspor'u konuk ederken; karşılaşma öncesi duygusal anlar yaşandı.

Maçka'da PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Eren Bülbül için saatler 19.45'i gösterirken; taraftar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuldu.

Trabzonspor sahaya "Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz ve #iyikivarsıneren" pankartıyla çıktı. Stadın dört bir yanında Eren'i hatırlatan pankartlar açıldı.

İki takım sahaya çıkarken, "Şehitler Ölmez, Vatan bölünmez" tezahüratları yapıldı.

Maçtan önce şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu.

Trabzonspor ise sosyal medyadan "Yiğidimiz Eren hep 15 yaşında... Unutulmayacaksın!" mesajını paylaştı.