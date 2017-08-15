Başakşehir, Sevilla'yı ağırlıyor

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Medipol Başakşehir, yarın saat 21:45'te İspanya'nın Sevilla takımını konuk edecek.

Bir önceki turda Belçika temsilcisi Club Brugge'ü eleyen turuncu lacivertli temsilcimiz, İspanya La Liga'yı 4. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligine play-off turundan katılmaya hak kazanan Sevillla ile karşılaşacak.

ÇOK ALIP ÇOK SATTI

Sevilla bu zamana kadar transferde çok para harcamadan takviyeler yapıp, parlattığı oyuncuları iyi paralara satan bir takım olarak öne çıkıyordu. Bu anlayış bu sezon biraz değişti. İspanyol ekip sezon başında kadrosuna kattığı 7 oyuncuya toplamda 61,5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Bunun yanında takımın önemli isimlerini de elinde tutmayı başaramadı. Ancak Vitolo, Iborra, Konoplyanka, Rami, Mariano ve Cristoforo gibi isimlerin satışından toplamda 76 milyon Euro gelir elde ederek kaybını paraya çevirmeyi başardı.

HOCA DEĞİŞİKLİĞİ

Geçtiğimiz sezonu Arjantinli çalıştırıcı Jorge Sampaoli yönetiminde geçiren İspanyol ekibinde Sampaoli, Arjantin Milli Takımının başına geçtikten sonra takım Eduardo Berizzo'ya emanet edildi.

KJAER TEKRAR İSTANBUL'DA

Yeni sezon öncesinde savunma hattında önemli değişiklik yapan İspanyol temsilcisi, Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoper Simon Kjaer'i 10 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.

KUPA KOLEKSİYONCUSU

İspanyol temsilcisi Avrupa liginde ülkesini oldukça iyi teslim etti. Bugüne kadar ilki 2005-2006 sezonu olmak üzere toplamda 5 defa UEFA Avrupa Ligi Kupasını müzesine götüren ekip, UEFA Avrupa Ligini üst üste(3) ve toplamda (5) en çok kazanan takım konumunda bulunuyor.

UEFA Avrupa Liginde yakalanan başarılar sonrasında kulüp hedeflerini yükselterek yeni sezonda Şampiyonlar Ligine katılarak bu kulvarda başarılı olmak istiyor. Geçtiğimiz sezonda Şampiyonlar Liginde yer alan Sevilla, Şampiyonlar Liginde H Grubunda Juventus'un ardından ikinci olarak çıkmış ancak 2. Tur da Leicester City'ye elenmişti.

TÜRKLERE KARŞI 2 GALİBİYET 1 MAĞLUBİYET

İspanyol ekibi daha önce Türk takımlarıyla 2 kez eşleşti. 2005-2006 sezonunda o zamanki adıyla UEFA Kupasında Beşiktaş ile aynı gruba düşen Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan Stadında oynanan karşılaşmadan 3-0 galibiyetle ayrılmıştı.

Daha sonra 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2'nci turunda Fenerbahçe ile eşleşmiş, Kadıköy Şükrü Saraçoğlunda oynanan karşılaşmayı 3-2 kaybetmiş, İspanya'daki maçı 3-2 kazanarak uzatmalara götürmüş ancak penaltılar sonucu temsilcimiz Fenerbahçe'ye elenmekten kurtulamamıştı.

MUHTEMEL 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Clichy, Epureanu, Attamah, Caiçara, Emre Belözoğlu (Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor

SEVILLA: Rico, Sebastien Corchia, Simon Kjaer, Sergio Escudero, Gabriel Mercado, Krohn-Dehli, N'Zonzi, Jesus Navas, Banega, Nolito, Ben Yedder

MAÇIN HAKEMİ

Yarın saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılığını Nicolas Danos ve Cyril Gringore'nin yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Hicham Zakrani olacak. Karşılaşmada ilave yardımcı hakemlik görevlerini de Ruddy Buquet ve Nicolas Rainville üstlenecek.

DİĞER MAÇLAR

21.45 Napoli (İtalya) - Nice (Fransa)

21.45 Olympiakos (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan)

21.45 Celtic (İskoçya) - Astana (Kazakistan)

21.45 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Maribor (Slovenya)