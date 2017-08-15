Demir Grup Sivasspor'a Fildişi Sahilli golcü

Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor Belçika ligi ekibi Oostende forması giyen Cyriac Gohi'yi kadrosuna kattı. Başkan Mecnun Otyakmaz'ın ofisinde 27 yaşındaki golcü 3 yıllık sözleşme imzalandı.

15 Ağustos 1990'da Fildişi Sahili'nin Daloa kentinde dünyaya gelen Cyriac ülkesinin ASEC Mimosas takımında futbola başladı. Ardından Standard Liege'e transfer olan 27 yaşındaki sporcu Anderlecht ve Fulham gibi takımları da formasını terletti. Kariyerinde 220 maça çıkan sporcu 53 gol, 24 asistlik performans sergiledi. 6 kez Fildişi Sahili milli takımının formasını da giyen Cyriac 1 kez fileleri havalanırdı.