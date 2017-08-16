Galatasaray'dan Beşiktaş'ı kızdıracak hamle! Resmen talip oldular... Galatasaray son dakika transfer haberleri (16 Ağustos)

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Gomis, Belhanda, Maicon, Mariano, Fernando, Ndiaye ve en son Sofiane Feghoulİ'yi kadrosuna katan Galatasaray'da şimdi hedef Kwadwo Asamoah, Arda Turan ve Domagoj Vida! Bilindiği gibi Beşiktaş, Vida ile iki yıldır ilgileniyordu. Hırvat oyuncunun Dinamo Kiev ile sözleşmesi Aralık ayında sona eriyor. Peki Domagoj Vida, Beşiktaş'a mı transfer olacak? yoksa tercihini Igor Tudor'un teknik direktör olduğu Galatasaray'dan yana mı kullanacak? İşte Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Igor Tudor, Domagoj Vida'yı ikna edebilecek mi?

Galatasaray, Domagoj Vida'yı transfer edecek mi?

A Spor'da konuşan Uğur Karakullukçu, "Ben o zaman şöyle söyleyeyim, bu akşam duydum. Galatasaray Vida ile ilgileniyor. Yeni bir durum bu, 2 gün önce yönetimin niyeti var mıydı bilmiyorum ama bilen yoktu. Galatasaray stoperde Maicon - Vida ikilisini istiyor. Kaldı ki Igor Tudor bu açıdan bir avantajdır. Vatandaşı olması nedeniyle Beşiktaş'a nazaran daha avantajlıdır. Ayrıca bir stoper olduğu için muhtemelen Tudor, Vida'nın idolüdür. Enteresan olabilir. Mehmet Ekici'den sonra burada da bir rekabet olabilir. Galatasaray ile Beşiktaş arasında uzun zamandır böyle bir şey görmemiştik ama sarı kırmızılılar Vida'yı zorlayacak" ifadelerini kullandı.

Domagoj Vida'nın oynadığı takımlar:

NK Osijek

Bayern Leverkusen

Dinamo Zagreb

Dinamo Kiev

ERKAN SÖZERİ: SELEZNEV CİMBOM'U İSTİYOR

Asamoah ve Arda Turan transferlerine yoğunlaşan Galatasaray yönetimine teknik direktör İgor Tudor'dan sürpriz bir talep geldi. Tudor geçen sezonun devre arası Karabükspor'a getirdiği Evgen Seleznev'i istedi. Sinan Gümüş'ün ayrılma ihtimalini dikkate alan Hırvat teknik adam, Seleznev'i Gomis-Eren Derdiyok ikilisine alternatif olarak düşünüyor. Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 32 yaşındaki Ukraynalı forvetin Galatasaray'a sıcak baktığını duyurdu.

ARDA TURAN İÇİN SPONSOR TAKTİĞİ

Galatasaray, 66 numarayı teslim edeceği eski kaptanını sponsor desteğiyle transfer ediyor. Cimbom, milli oyuncunun kiralama ve yıllık ücret maliyetini forma sponsoru NEF ile yarı yarıya paylaşacak Barcelona'ya iki yıllık kiralama bedeli olarak altı milyon Euro teklif edildi, anlaşma an meselesi..

Altı yeni transferiyle ligin ilk haftasında Kayserispor'u sahadan silen Galatasaray, Arda Turan'ı yuvaya döndürmek için sponsoru NEF ile birlikte hareket edecek. Barcelona'nın da sponsoru olan ve Galatasaray'ın göğüs reklamında yer alan şirket, Arda Turan'ın kiralama bedeli ve yıllık ücretinin yarısını karşılayacak. İşte Arda operasyonun detayları:

A PLANI: 2 YIL

Sabah'ta yer alan habere göre, Barcelona ile üç yıllık kontratı bulunan Arda Turan için oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, Galatasaray adına teklifi Katalan kulübü yönetimine iletmek üzere başkan Dursun Özbek tarafından yetkili ilan edildi. Sarı-kırmızılı yönetim, önce eski kaptanını iki yıllığına kiralamak, sonrasında ise son sezonunda da bonservisi ile almak istiyor. İki yıllık kiralama bedeli için Barcelona kulübüne teklif edilen rakam 6 milyon Euro.

VE B PLANI

Barcelona'nın 'Hayır' demesi halinde Aslan'ın B planı, bir yıllık kiralık ve gelecek sezon bonservis için 8 milyon Euro. Arda'nın yıllık ücretinin 3 milyon Euro'luk kısmını üstlenecek olan Galatasaray, kalan maliyeti sponsoru NEF'e ödetecek. Bu arada menajer Ahmet Bulut'un dün "Arda için Galatasaray ile anlaşma yok" sözünün perde arkasında Barça ile görüşmelerin sonuçlanmaması olduğu öğrenildi.

VALVERDE: YENİDEN KAZANMAMIZ ZOR!

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, kadroya almadığı Arda Turan için açıklamada bulundu. Valverde, "Arda Turan'ı yeniden kazanabilir miyiz, bilmiyorum. Arda, Barcelona'nın büyük bir yatırımı... Bugüne dek oynadığı tüm kulüplerde başarılı olmuş. Ama burada her şey performansa bağlı. Neler yapacağı önemli. Şu anda diğerlerini tercih ediyorum. Kadromda 25 oyuncu var ve karar vermek çok zor" ifadelerini kullandı.

Başkan Özbek, NTV Spor'da Ganalı oyuncu için girişimlerin sürdüğünü belirtirken, Juventus ise kararsız. Teknik direktör Allegri birden çok mevkide oynayan Asamoah'ı tutmakta kararlı. Tek şartı ise Spinazolla'nın takıma dönmesi... Genç oyuncu, Juventus'a dönerse, Ganalı Aslan olacak. Bir diğer isim ise Strinic.

CİMBOM'A GÖZ KIRPTI

Kwadwo Asamoah, Jerry Akaminko'nun ''Asa, ne zaman Türkiye'ye geliyorsun? Seni İstanbul'da karşılamalı mıyım?'' sorusuna yanıt verdi.

Asamoah, bu soruya gülücük emojisi ile cevap verdi. Ganalı futbolcunun bu cevabının ardından Galatasaray taraftarı Asamoah'ın Twitter hesabını mesaj yağmuruna tuttu. Asamoah ayrıca, bir Juventus taraftarının ''İyi şanslar'' dileğine de ''Teşekkürler'' diyerek yanıt verdi.