Türkiye Veteranlar Futbol Ligi kuruldu

Ekim ayında başlayacak olan sezon öncesi, ligi yönetecek Lig Yönetimi belirlendi. İngiltere Premier Ligi örneğinde olduğu gibi Türkiye Veteranlar Futbol Ligi direkt ulusal futbol federasyonu (TFF) tarafından değil lig yönetimi tarafından idare edilecek. Lig Yönetimi ligin koordinasyonunu sağlarken, danışma, disiplin, denetleme gibi kurullar da kulüp temsilcilerinden oluşacak.

TÜRKİYE KARMASI DA OLACAK

Türkiye Veteranlar Futbol Ligi'nde mücadele edecek takımlarda forma giyen oyuncuların yer alacağı Türkiye Karması da oluşturulacak. Kariyerli ve profesyonel bir ekibin yönetiminde olacak Türkiye Karması, bölgelerde forma giyen takımları ve oyuncuları kaynaştırmak, dostluk ve arkadaşlıklarını pekiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası kupalara katılacak.

FIFA KURALLARI GEÇERLİ

FIFA'nın kurallarının geçerliği olduğu ligde tüm futbolculara lisans çıkartılacak. Takımlardan dernek ya da şirket olma şartı aranmayacak. Katılım bedelini yatırdıktan sonra belirlenen kuralları yerine getirecek her takım, Türkiye Veteranlar Futbol Ligi'nde mücadele edebilecek.

Ekim 2017'de başlayıp Nisan 2018 gibi bitmesi planlanan 2017-2018 sezonunda önce bölgesel bazda maçlar yapılacak, ardından Türkiye Şampiyonası düzenlenecek. Ayrıca Türkiye Kupası maçları da oynanacak ve sezon sonunda şampiyonlar Süper Kupa finalinde mücadele edecek. İlerleyen sezonlarda ise katılacak takım sayısının artması durumunda 2. Lig de kurulacak.

TEK İSTİSNA KALECİLER

Türkiye Veteranlar Futbol Ligi'nde takımlar, 40 yaş üstü futbolculardan oluşacak. Tek istisna kalecilerde... Kalecilerin yaşı 30'a kadar inebilecek. Lig Yönetimi tarafından hazırlanan internet sitesi www.veteranlarligi.com üzerinde tüm takımların, futbolcuların ve oynanacak maçların verileri tutularak istatistiki bilgiler şeklinde herkesin paylaşımına açılacak. Organizasyona katılmak isteyenler, ligin resmi internet sitesinden başvuru yapabilecek.