Vardar - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında, yarın deplasmanda Makedonya temsilcisi Vardar'la karşı karşıya gelecek.

Başkent Üsküp'teki II. Filip Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Luca Banti yönetecek. Vardar - Fenerbahçe maçı bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Geride kalan sezonu 3. sırada bitirdiği için UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, bu turda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı eledi. Avusturya'da ilk maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda 1-1'lik beraberlikle adını play-off turuna yazdırdı.

Sarı-lacivertli ekip, bir önceki turda olduğu gibi deplasmandan yine avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor.

Makedonya'da son 3 sezonu şampiyon tamamlayan Vardar, bu sezon Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde başladı. 2. ön eleme turunda İsveç ekibi Malmö'yü geçen Vardar, 3. ön eleme turunda ise Danimarka temsilcisi Kopenhag'a elendi.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Vardar maçında takımda kaleci değişikliğine gidebilir.

Sturm Graz maçlarında ve Süper Lig'in ilk haftasındaki Göztepe mücadelesinde Volkan Demirel'i tercih eden Kocaman'ın, Vardar karşısında Carlos Kameni'ye görev vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Vardar karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Carlos Kameni, Mauricio Isla, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Ozan Tufan (Mehmet Topal), Nabil Dirar, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Van Persie.

İKİ EKSİK

Sarı-lacivertli ekip, Vardar karşısında iki futbolcusunu kullanamayacak.

Sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici ile Jose Fernandao, Makedonya deplasmanında forma giyemeyecek.

Öte yandan, sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Roberto Soldado'nun, maç kadrosunda yer alması bekleniyor.