Çin istilası!

Tevez, Lavezzi, Teixeira, Oscar. Son yılların en popüler futbol
tartışmalarından birisi Çin
kulüplerinin astronomik bedellerle gerçekleştirdikleri transferler. Fakat görünen o ki mesele birkaç önemli oyuncunun binlerce kilometre ötede top oynamasından çok daha ciddi… Çinli spor yatırımcıları, Avrupa futbolunu adeta içten içe fethetmeye başladı.
7 önemli Avrupa ülkesindeki 27 kulübün ya tamamını ya da belli oranda hisselerini satın alan Çinliler, Avrupa futbolunun da geleceğini dizayn edeceğe benziyor.
MİLANO DEVLERİ ONLARDA
İngiltere'de Aston Villa
ve Wolves
'un tamamı, Manchester City
'nin ise yüzde 13'üne sahip olan yatırımcılar, en büyük etkiyi İtalya Serie A'da göstereceğe benziyor. İki devden Milan'ın yüzde 99, Inter'in ise yüzde 68'ini
satın aldılar ve operasyonlarını üstlendiler. Inter'i alan Suning Grup, aynı zamanda Çin'in en zengin ekibi Jiangsu
'nun da sahibi konumunda. La Liga'da ise Espanyol
'un yüzde 90, Granada
'nın yüzde 98, Atletico Madrid
'in ise yüzde 20'si onlarda.
SON HALKA SOUTHAMPTON
Bu halkaya eklenen son takım ise Southampton
oldu. Her ne kadar yatırımcı Xu
Mailyong'un Xiaoshan bölgesinde yaptığı iddia
edilen yolsuzluklar, İngiliz medyasının
gündeminde geniş yer kaplasa da Çinliler,
Ada'daki önemli hamlelerinden birini yaptı
bile. Son olmayacağı da kesin gibi...
LİGE VERGİ GETİRDİLER
Çin devleti, iş adamlarının Avrupa'da genişleyen yatırımlarına karşın liglerindeki çılgınlığı dizginlemekte kararlı… Harcanan astronomik paralara rağmen milli takımın başarısızlık yaşaması üzerine Çin Futbol Federasyonu, Mayıs ayında bundan sonraki yabancı transferlerinden yüzde 100 vergi alacağını açıklamıştı.