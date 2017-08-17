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istilası!

UĞUR KARAKULLUKÇU

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 17.8.2017
Çin istilası!

Gözleri sadece yıldızlarda değil, Avrupa’nın önemli kulüplerinde... Son olarak Southampton'ın yüzde 80'ini alan li yatırımcılar, aralarında Milan, Inter, de olan 7 Avrupa ülkesinden 27 kulübü ya satın aldı, ya da hissesini aldı

Tevez, Lavezzi, Teixeira, Oscar. Son yılların en popüler tartışmalarından birisi kulüplerinin astronomik bedellerle gerçekleştirdikleri transferler. Fakat görünen o ki mesele birkaç önemli oyuncunun binlerce kilometre ötede top oynamasından çok daha ciddi… Çinli spor yatırımcıları, Avrupa futbolunu adeta içten içe fethetmeye başladı. 7 önemli Avrupa ülkesindeki 27 kulübün ya tamamını ya da belli oranda hisselerini satın alan Çinliler, Avrupa futbolunun da geleceğini dizayn edeceğe benziyor.

MİLANO DEVLERİ ONLARDA
İngiltere'de Aston Villa ve Wolves'un tamamı, Manchester City'nin ise yüzde 13'üne sahip olan yatırımcılar, en büyük etkiyi İtalya Serie A'da göstereceğe benziyor. İki devden Milan'ın yüzde 99, Inter'in ise yüzde 68'ini satın aldılar ve operasyonlarını üstlendiler. Inter'i alan Suning Grup, aynı zamanda Çin'in en zengin ekibi Jiangsu'nun da sahibi konumunda. La Liga'da ise Espanyol'un yüzde 90, Granada'nın yüzde 98, Atletico Madrid'in ise yüzde 20'si onlarda.

SON HALKA SOUTHAMPTON
Bu halkaya eklenen son takım ise Southampton oldu. Her ne kadar yatırımcı Xu Mailyong'un Xiaoshan bölgesinde yaptığı iddia edilen yolsuzluklar, İngiliz medyasının gündeminde geniş yer kaplasa da Çinliler, Ada'daki önemli hamlelerinden birini yaptı bile. Son olmayacağı da kesin gibi...



LİGE VERGİ GETİRDİLER
Çin devleti, iş adamlarının Avrupa'da genişleyen yatırımlarına karşın liglerindeki çılgınlığı dizginlemekte kararlı… Harcanan astronomik paralara rağmen milli takımın başarısızlık yaşaması üzerine Çin Futbol Federasyonu, Mayıs ayında bundan sonraki yabancı transferlerinden yüzde 100 vergi alacağını açıklamıştı.
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Çin istilası!
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