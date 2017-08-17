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: - derbisinin hakemi...

Giriş Tarihi: 17.8.2017 12:23 Güncelleme Tarihi: 17.8.2017 12:36
Son dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemi...

ve arasında oynanacak ını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

18 Ağustos Cuma:

21.45 Kasımpaşa-Beşiktaş: Alper Ulusoy

19 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
19.45 Bursaspor-Alanyaspor: Serkan Tokat
21.45 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Serkan Çınar
21.45 Osmanlıspor-Galatasaray: Halil Umut Meler

20 Ağustos Pazar:

20.00 Kayserispor-Göztepe: Özgür Yankaya
21.45 -:
21.45 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor: Bülent Yıldırım

21 Ağustos Pazartesi:

21.45 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

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Son dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemi...
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