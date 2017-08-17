Son dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemi...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
18 Ağustos Cuma:
21.45 Kasımpaşa-Beşiktaş: Alper Ulusoy
19 Ağustos Cumartesi:
19.00 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
19.45 Bursaspor-Alanyaspor: Serkan Tokat
21.45 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Serkan Çınar
21.45 Osmanlıspor-Galatasaray: Halil Umut Meler
20 Ağustos Pazar:
20.00 Kayserispor-Göztepe: Özgür Yankaya
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor: Ali Palabıyık
21.45 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor: Bülent Yıldırım
21 Ağustos Pazartesi:
21.45 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler