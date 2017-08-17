Yıldız bereketi

Artan yayın gelirleri ile beraber çok sayıda yıldız futbolcunun da yolunu tuttuğu Süper Lig
, kombine sayısında da büyük bir patlama yaşadı. Geçtiğimiz sezona göre Fenerbahçe'nin kombine sayısı 14 bin 300'den 18 bin 480'e çıkarken, Galatasaray'ın ise 14 bin 600'den 25 bin 200'e çıktı.
Beşiktaş ise 31 bin 500 kombine sayısına geçen sezondan ulaşmayı başarmıştı. Akyazı Stadyumu'nda maçlarına çıkan Trabzonspor, geçtiğimiz sezon 16 bin 600 kombine satarken, şu anda 15 bin 900 sayısına ulaştı.
Geçen sene kötü bir grafik serigiyen Bursaspor, 16 bin kombine barajını aşmayı başardı.
KOMBİNE SATIŞLARI YÜZDE 20,7 ARTTI
Süper
Lig ve TFF
1. Lig ekiplerinin dün itibarıyla sattıkları toplam kombine miktarları ise geçtiğimiz sezona göre yüzde 20,7 artış gösterdi. 36 ekip geçtiğimiz sezon 174 bin 100 kombine satabilirken, bu sezon 210 bin 252 sayısına ulaştı. Bu kombinelerin 107 bin 80 adeti yani yüzde 50,9'u ligde şampiyonluk yaşamış 5 ekip (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor) taraftarı tarafından alındı.
TARAFTAR ORTALAMASININ ÜZERİNE ÇIKTI
Gerçekleştirdiği transfer
ler sonrası kombine satışlarında en fazla çıkış yakalayan ekip olan Galatasaray, ligin ilk haftasında 31 bin taraftarı önünde oynadı. Sarı kırmızılı takım geçtiğimiz sezon 21 bin 358 taraftar sayısı ortalama ile mücadele ederken, bu sayının üzerine çıkmış oldu.
Öte yandan geçtiğimiz sezon Beşiktaş 30 bin 448, Trabzonspor 17 bin 252, Fenerbahçe ise 16 bin 485 taraftar ortalaması ile oynamıştı.