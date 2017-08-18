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AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 18.8.2017 16:34 Güncelleme Tarihi: 18.8.2017 16:36
Boateng, Frankfurt'ta

ekibi , Ganalı futbolcu Kevin-Prince 'i kadrosuna kattı.

1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden , orta saha oyuncusu Kevin-Prince 'i 3 yıllığına renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yaşındaki Ganalı milli futbolcu ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Eintracht Frankfurt, İspanya temsilcisi ile devam eden sözleşmesini hafta içinde karşılıklı olarak fesheden 30 yaşındaki· Boateng için bonservis bedeli ödemeyecek.

Geçen sezon Las Palmas forması ile iyi bir performans sergileyen Boateng, çıktığı 29 maçta 10 gol atmıştı.

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Boateng, Frankfurt'ta
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