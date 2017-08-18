Deniz, Altınordu'ya transfer oldu

Almanya'da Waldgirmes II, Eintracht Frankfurt II ve FSV Fernwald kulüplerinde oynadıktan sonra 2011'de Eskişehirspor'a transfer olan 29 yaşındaki gurbetçi futbolcu, 2012-13'te Balıkesirspor'la 2. Lig'de, 2015-16'da ise Alanyaspor'la TFF 1. Lig'de kupa sevinci yaşadı. Geçen sezon Süper Lig'de 9 müsabakada şans bulan Deniz, 2017-18 için anlaştığı Giresunspor'dan sezon başlamadan ayrıldı. Deniz Vural, TFF 1. Lig'de 81 maçta 3 gol kaydetti.

Öte yandan Altınordu yönetimi, bu sezon U21 Ligine katılmama kararı aldı. Altyapıdan yetişen gençleri A takımda değerlendiren Altınordu, U21 Ligine katılmayacağı için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 100 bin TL ceza ödeyecek.

Yönetimin, kulübe ceza verilmemesi konusunda TFF'ye dilekçe gönderdiği; ancak bu talebin kabul görmediği öğrenildi. Geçen sezon U21 Liginden ikinci yarıda çekilerek maç başına 20 bin TL olmak üzere toplam 340 bin TL ceza ödeyen Altınordu'ya, 2014-15 sezonunun ikinci yarısında da aynı nedenle 340 bin TL ceza kesilmişti.