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, Nizic'in i için 'in UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesini bekliyor

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 18.8.2017 15:06
Göztepe, Nizic'in transferi için Hajduk Split'in UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesini bekliyor

Süper Lig'in ikinci haftasında pazar günü deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak , uzun süredir peşinde olduğu Hırvat stoper 'e kavuşmak için 'in UEFA Avrupa Liginden elenmesini bekliyor.

Play off aşamasında dün ile İngiltere'de karşılaşan Hırvat temsilcisi sahadan 2-0 yenik ayrılıp büyük avantaj yitirirken, 'in elenip gruplara kalamaması halinde Nizic'in 'ye ine onay çıkacağı öğrenildi. Ancak Hajduk'lu yöneticilerin turu geçmeleri halinde 27 yaşındaki stoperi bırakmayacaklarını 'ye ilettiği kaydedildi.

Şu ana kadar Avrupa Liginde 5 maça çıkan Zorun Nizic, dün akşam 90 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü ortaya çizdi. Hajduk Split-Everton arasındaki rövanş maçı 24 Ağustos'ta Hırvatistan'da oynanacak.

Öte yandan Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Tamer Tuna, futbolcularına uyarılarda bulundu. Fenerbahçe karşısındaki futbolun kimseyi aldatmaması gerektiğini ileten Tuna'nın, "Bir maçta iyi bir performans sergilemek bizi bir yere götürmez. Kayseri'de de coşkulu olacağız. Oraya kesinlikle beraberlik için gitmiyoruz" dediği belirtildi.

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Göztepe, Nizic'in transferi için Hajduk Split'in UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesini bekliyor
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