Göztepe, Nizic'in transferi için Hajduk Split'in UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesini bekliyor

Play off aşamasında dün Everton ile İngiltere'de karşılaşan Hırvat temsilcisi sahadan 2-0 yenik ayrılıp büyük avantaj yitirirken, Hajduk Split'in elenip gruplara kalamaması halinde Nizic'in Göztepe'ye transferine onay çıkacağı öğrenildi. Ancak Hajduk'lu yöneticilerin turu geçmeleri halinde 27 yaşındaki stoperi bırakmayacaklarını Göztepe'ye ilettiği kaydedildi.

Şu ana kadar Avrupa Liginde 5 maça çıkan Zorun Nizic, dün akşam 90 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü ortaya çizdi. Hajduk Split-Everton arasındaki rövanş maçı 24 Ağustos'ta Hırvatistan'da oynanacak.

Öte yandan Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Tamer Tuna, futbolcularına uyarılarda bulundu. Fenerbahçe karşısındaki futbolun kimseyi aldatmaması gerektiğini ileten Tuna'nın, "Bir maçta iyi bir performans sergilemek bizi bir yere götürmez. Kayseri'de de coşkulu olacağız. Oraya kesinlikle beraberlik için gitmiyoruz" dediği belirtildi.

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