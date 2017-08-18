Trabzonspor'da Ali Palabıyık endişesi

Trabzonspor'da, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak olan maç öncesi hakem endişesi yaşıyor. Ali Palabıyık'ın yönettiği 6 maçta Trabzonspor 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, Fenerbahçe ise son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 20 Ağustos Pazar günü 21.45'te Ülker Stadyumu'nda oynayacak olan karşılaşmayı yönetecek olan Ali Palabıyık, üçüncü kez iki takım arasında oynanacak maçta düdük çalacak.



FENERBAHÇE MAÇLARI

Hakem Ali Palabıyık, Fenerbahçe'nin 16 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertli kulüp 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Sarı-lacivertli takım Palabıyık'ın yönettiği maçlarda 46 sarı, 5 kırmızı kart gördü.



TRABZONSPOR MAÇLARI

Ali Palabıyık, Trabzonspor'un ise 13 maçında düdük çaldı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavililer Ali Palabıyık'ın yönettiği maçlarda 42 sarı ve 4 kırmızı kart gördü.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan iki maçı da Ali Palabıyık yönetti. Bordo-mavililer evinde oynadığı maçı 3-0 kaybederken, deplasmanda oynadığı maçta ise rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu sezon ise yine iki takım arasında oynanacak olan maçı Ali Palabıyık'ın yönetecek olması dikkat çekti.

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