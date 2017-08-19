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maça yetişiyor

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 19.8.2017 14:12
Adama Traore maça yetişiyor

Süper Lig'in 2. haftasında yarın Kayserispor'a olacak 'de, yeni transfer 'nin lisansının çıkartıldığı ve yarınki maçta kadroda yer alacağı öğrenildi.

Süper Lig'deki ilk maçında evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalıp sezona puanla başlayan , yarın deplasmanda ilk hafta Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Kayserispor'a olacak. Kadir Has Stadı'nda Özgür Yankaya'nın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Göz-Göz'de sağ dizinden sakatlığı bulunan orta saha Selçuk Şahin forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılıların geçen hafta Basel'den kadrosuna dahil ettiği sol bek 'nin ise lisansı çıkarıldı. Fildişi Sahilli futbolcunun 21 kişilik kafilede yer alacağı öğrenildi.

Teknik Direktör Tamer Tuna, Fenerbahçe karşılaşmasında ortaya koydukları pozitif futbolu Kayseri'de de sergileyeceklerini söyledi. Kesinlikle beraberlik için sahaya çıkmayacaklarını belirten genç teknik adam, "Kayserispor güçlü bir ekip, özellikle sahalarında çok iyi sonuçlar alıyorlar. Ancak biz de yeni bir takım olmamıza rağmen disiplinimizden kopyacağız. Rakibimizi yenip ilk galibiyetimizi alacağız" yorumunu yaptı. İki takım en son 2003-04 sezonunda 1. Lig'de karşılaştı. Göz-Göz, rakibini Kayseri'de 4-2 yendi, Alsancak Stadı'ndaki randevu ise 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Göztepe'nin muhtemel 11'i şöyle:

Beto - Sabri, Peybernes, Kadu, Schwechlen, Ghilas, Rotman, Castro, Scarione, Gouffran, Jahovic

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Adama Traore maça yetişiyor
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