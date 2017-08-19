CANLI | Osmanlıspor-Galatasaray

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav sezonu 2. hafta maçında Galatasaray, Ankara'da Osmanlıspor ile karşlaşıyor. Geçen hafta iyi oyunu ile taraftarını mutlu eden Cimbom başkent deplasmanından da 3 puanla ayrılma peşinde.

Galatasaray, elde ettiği galibiyetin ardından averajla ligde ilk haftayı lider geçti. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki Osmanlıspor ise ilk maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenildi.



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OSMANLISPOR: Hakan, Vrsajevic, Maxsö, Numan, Pinto, Tugay, Lawal, Hasan, Musa, Umar, Serdar Gürler

YEDEKLER: Ahmet Eyüp, Regattin, Mehmet Güven, Ninaj, Muhammed Bayır, Anıl, Prochazka, Umut Nayir, Özer

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Tolga, Fernando, Badou Ndiaye, Belhanda, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis

YEDEKLER: Eray, Ahmet Çalık, Yasin, Selçuk İnan, Eren, Sinan, Emrah, Tarık, Carole, Koray

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

STAT: Osmanlı

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 21:45

YAYIN: beIN Sports 1

SAKATLAR: Engin Bekdemir (Osmanlı) / Feghouli (Galatasaray)

CEZALI: Tisdell (Osmanlı)





CİMBOM'DA TEK HEDEF 3 PUAN

Östersunds'a elenerek henüz sezon başına Avrupa Ligi'ne veda eden ancak birbirinden kaliteli transferlerle adından oldukça söz ettiren Galatasaray, flaş bir galibiyetle kazandığı Kayserispor maçının ardından gözünü Osmanlıspor'a dikti. Şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş'ın da Kasımpaşa karşısındaki puan kaybıyla iştahlanan Cimbom, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

OSMANLISPOR İLK PUANLARIYLA TANIŞMAK İSTİYOR

Süper Lig'in yeni takımlarından Yeni Malatyaspor deplasmanda 3-1 yenilerek lige istediği gibi başlayamayan ve hafta içinde 4 yabancı oyuncusuyla yollarını ayıran Osmanlıspor, Galatasaray karşısında hem bu sezonki ilk puan ya da puanlarını almak hem de moral bulmak için çıkıyor.



17. RANDEVU

Galatasaray ile Osmanlıspor, Süper Lig'de 17. kez karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibiyle geçmişte 16 kez rakip oldu. Galatasaray, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti.