Türkiye'nin en iyi haber sitesi

CANLI | -

Giriş Tarihi: 19.8.2017 19:00 Güncelleme Tarihi: 19.8.2017 21:45
CANLI | Osmanlıspor-Galatasaray

2. hafta maçında yenilenen , ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Geçen haftaki muhteşem oyunu ile taraftarını coşturan sarı-kırmızılıların bu akşam nasıl bir oyun sergileyeceği merak konusu. Zorlu mücadele 21:45'te başlayacak.

2017-2018 İlhan Cavcav sezonu 2. hafta maçında , Ankara'da ile karşlaşıyor. Geçen hafta iyi oyunu ile taraftarını mutlu eden Cimbom başkent deplasmanından da 3 puanla ayrılma peşinde.

Galatasaray, elde ettiği galibiyetin ardından averajla ligde ilk haftayı lider geçti. Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki Osmanlıspor ise ilk maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenildi.

MAÇIN CANLI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

OSMANLISPOR: Hakan, Vrsajevic, Maxsö, Numan, Pinto, Tugay, Lawal, Hasan, Musa, Umar, Serdar Gürler
YEDEKLER: Ahmet Eyüp, Regattin, Mehmet Güven, Ninaj, Muhammed Bayır, Anıl, Prochazka, Umut Nayir, Özer
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Tolga, Fernando, Badou Ndiaye, Belhanda, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis
YEDEKLER: Eray, Ahmet Çalık, Yasin, Selçuk İnan, Eren, Sinan, Emrah, Tarık, Carole, Koray
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

STAT: Osmanlı
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 21:45
YAYIN: beIN Sports 1
SAKATLAR: Engin Bekdemir (Osmanlı) / Feghouli (Galatasaray)
CEZALI: Tisdell (Osmanlı)



CİMBOM'DA TEK HEDEF 3 PUAN
Östersunds'a elenerek henüz sezon başına Avrupa Ligi'ne veda eden ancak birbirinden kaliteli transferlerle adından oldukça söz ettiren Galatasaray, flaş bir galibiyetle kazandığı Kayserispor maçının ardından gözünü Osmanlıspor'a dikti. Şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş'ın da Kasımpaşa karşısındaki puan kaybıyla iştahlanan Cimbom, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

OSMANLISPOR İLK PUANLARIYLA TANIŞMAK İSTİYOR
Süper Lig'in yeni takımlarından Yeni Malatyaspor deplasmanda 3-1 yenilerek lige istediği gibi başlayamayan ve hafta içinde 4 yabancı oyuncusuyla yollarını ayıran Osmanlıspor, Galatasaray karşısında hem bu sezonki ilk puan ya da puanlarını almak hem de moral bulmak için çıkıyor.

17. RANDEVU
Galatasaray ile Osmanlıspor, Süper Lig'de 17. kez karşılaşıyor. Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibiyle geçmişte 16 kez rakip oldu. Galatasaray, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Osmanlıspor-Galatasaray
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz