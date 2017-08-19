Çok can yakacaklar: 1-3

Galatasaray, Süper Lig'e bomba gibi bir başlangıç yaptı. Geçen hafta Kayseri'yi 4 golle dağıtan sarı-kırmızılılar, ikinci haftada Osmanlıspor deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı.

Başkentte gol perdesini Maicon açtı. Bafetimbi Gomis tahrip gücü yüksek şutlarından birini daha atarak farkı 2'ye çıkardı. Tudor'un jokeri Tolga Ciğerci, ikinci haftada 2. golünü atarak farkı 3'e çıkardı. Osmanlıspor Serdar Gürler'le umutlansa da G.Saray savunmada rakibine pozisyon vermedi ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.







MAÇTAN NOTLAR



Süper Lig'in 2. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, kazanan kadroyu bozmadı.

Sarı-kırmızılı takımın Hırvat teknik direktörü Tudor, geçen hafta Kayserispor'u 4-1 yendikleri maçta ilk 11'de görev verdiği futbolcuları başkentte de sahaya sürdü.

Kayserispor maçında olduğu gibi Galatasaray'ın kalesini Muslera korurken, savunma hattını Mariano, Serdar Aziz, Maicon ve Linnes oluşturdu.

Orta sahada Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda ve Tolga Ciğerci görev yaparken, forvette geçen hafta 2 gol atan Gomis forma giydi.





SELÇUK İNAN YEDEK KULÜBESİNDE

Galatasaray'ın İngiliz ekibi West Ham United'dan transfer ettiği Sofiane Feghouli, sakatlığı nedeniyle başkente getirilmedi.

Deneyimli futbolcu Selçuk İnan ise Kayserispor maçında olduğu gibi yine yedek soyundu.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Selçuk'un yanı sıra Eray İşcan, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Emrah Başsan, Tarık Çamdal, Carole ve Koray Günter yer aldı.

NDİAYE ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Senegalli futbolcu Ndiaye, eski takımı Osmanlıspor'a karşı forma giydi.

Karşılaşma öncesi eski takım arkadaşlarıyla hasret gideren 26 yaşındaki oyuncu, Osmanlı Stadı'na ilk kez konuk ekip formasıyla çıktı.

Kayserispor maçındaki performansıyla beğeni toplayan Ndiaye, iki sezon görev yaptığı Osmanlıspor'da 59 lig maçında 17 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

UYGUN'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ilk hafta deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenildikleri maçın ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Bifouma'nın yerine Musa Çağıran'a şans vererek, orta sahayı kalabalık tutan Uygun, sakatlığı bulunan Karcemarskas'ın yokluğunda ise kaleyi Hakan Arıkan'a teslim etti.

Osmanlıspor'un ilk 11'ini Hakan Arıkan, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö, Pinto, Tugay Kacar, Lawal, Hasan Kılıç, Musa Çağıran, Umar ve Serdar Gürler oluşturdu.

Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Tisdell ile sakatlığı devam eden Engin Bekdemir, kadroda yer almadı.

Belçika'nın Lokeren takımından kiralanan Slovak stoper Branislav Ninaj ile 3 yıllık sözleşme imzalanan Anıl Karaer, karşılaşmaya yedek başladı. Osmanlıspor'un yedek kulübesinde 9 futbolcu yer aldı.

Başkent temsilcisi, hafta içinde yabancı futbolcular Raul Rusescu, Cheick Diabate, Luiz Carlos ve Lukasz Szukala'nın sözleşmesini feshetmişti.





EREN BÜLBÜL UNUTULMADI

Kale arkasındaki tribünde yerini alan bin civarında Galatasaraylı taraftar, başkent deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Ev sahibi takım tribünlerinde ise boşluklar göze çarptı.

Osmanlısporlu taraftarlar, terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü unutmadı. Mor-sarılı taraftarlar, seremonide "İyiki varsın Eren mekanın cennet olsun" yazılı pankart açtı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada Belhanda'nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında Mariano'nun sert şutunda, Fernando'nun ayaklarına çarpan top auta çıktı.

14. dakikada Galatasaray öne geçti. Belhanda'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte Musa Çağıran'dan seken topa ceza alanında Maicon kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

24. dakikada kaleyi karşıdan gören pozisyonda topla buluşan Lawal'ın sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

31. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Rodrigues'in sağ taraftan son çizgiye inerek ön direğe ortasında, Gomis gelişine topa sert vurdu. Üst direğe de çarpan meşin yuvarlak, ikinci kez Osmanlıspor ağlarıyla buluştu: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde tamamladı.







MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada Mariano'nun ara pasında ceza alanında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda, top kaleci Hakan Arıkan'da kaldı.

50. dakikada Lawal'ın ara pasında topla buluşan ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Serdar Gürler'in sert şutunda, Muslera'ya çarpan top kornere çıktı.

56. dakikada Galatasaray, skoru 3-0'a taşıdı. Ceza alanı önünde topla buluşan Tolga Ciğerci, Numan Çürüksu'dan sıyrıldıktan sonra sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

58. dakikada Osmanlıspor farkı 2'ye indirdi. Regattin'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanında son olarak Numan Çürüksu'dan seken topu arka direkte önünde bulan Serdar Gürler, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3

64. dakikada Rodrigues, topu penaltı noktasındaki Gomis'e aktardı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Hakan Arıkan topa sahip oldu.

68. dakikada Serdar Aziz'in hatalı pasında topu kapan Serdar Gürler, rakibini geçerek, meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Regattin'e aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda defanstan seken meşin yuvarlak, tekrardan Regattin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ikinci kez sert şutunda, defans topu uzaklaştırdı.



Galatasaray, müsabakayı 3-1 kazandı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak

Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö, Pinto, Lawal (Dk. 67 Özer Hurmacı), Tugay Kacar, Umar (Dk. 86 Mehmet Umut Nayir), Hasan Kılıç, Musa Çağıran (Dk. 46 Regattin), Serdar Gürler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Linnes, Tolga Ciğerci, Fernando, Rodrigues (Dk. 73 Yasin Öztekin), Ndiaye (Dk. 81 Selçuk İnan), Belhanda, Gomis (Dk. 87 Eren Derdiyok)

Goller: Dk. 14 Maicon, Dk. 31 Gomis, Dk. 56 Tolga Ciğerci (Galatasaray), Dk. 58 Serdar Gürler (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 52 Hasan Kılıç, Dk. 71 Vrsajevic (Osmanlıspor), Dk. 65 Ndiaye, Dk. 75 Fernando (Galatasaray)