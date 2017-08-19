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Galatasaray'dan şok Selçuk İnan kararı! Beşiktaş'a...
Galatasaray
'dan şok
Selçuk İnan
kararı!
Beşiktaş
'a...
Giriş Tarihi: 19.8.2017
14:45
Güncelleme Tarihi: 19.8.2017
14:49
Galatasaray yönetimi, maaş yükünden kurtulmak için
Selçuk İnan
'la yolları ayırmayı hedefliyor.
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