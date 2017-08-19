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'dan şok kararı! 'a...

Giriş Tarihi: 19.8.2017 14:45 Güncelleme Tarihi: 19.8.2017 14:49
Galatasaray'dan şok Selçuk İnan kararı! Beşiktaş'a...

Galatasaray yönetimi, maaş yükünden kurtulmak için Selçuk İnan'la yolları ayırmayı hedefliyor.

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Galatasaray'dan şok Selçuk İnan kararı! Beşiktaş'a...
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