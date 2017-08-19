İşte Akhisar'ın muhtemel 11'i

Antalya Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Bülent Yıldırım'ın yöneteceği 90 dakikayı beINSports3 yayınlayacak. Yeşil-siyahlılarda sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını hatırlatan Teknik Direktör Okan Buruk, "Antalyaspor, ilk hafta Beşiktaş deplasmanında aldığı yenilgiyi evinde telafi etmek isteyecektir. Ancak bizim de geçen sezondan bu yana sürdürdüğümüz başarılı çizgimiz var. Bu grafiği sürdürüp dış sahada kazanmak istiyoruz. Seri yakalayacağız" diye konuştu.

Akhisar Belediyespor'un muhtemel 11'i şöyle:

Lukac - Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Barbosa, Onur, Soner, Ömer Bayram, Sissoko, Olcan, Henrique