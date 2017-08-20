Ersun Yanal'dan kadroda iki değişiklik

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor, kadrosunda iki değişiklikle sahaya çıktı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligde son oynanan ve 2-1 kazanılan Atiker Konyaspor maçının ilk 11'inde görev verdiği isimlerden kaleci Esteban ile Bongonda'yı bu kez yedek soyundurmayı tercih etti.

Yanal, Fenerbahçe karşısında bu oyuncuların yerine Onur Kıvrak ile Matus Bero'ya başlangıç kadrosunda yer verdi.

Trabzonspor, Fenerbahçe karşılaşmasına, Onur Kıvrak, Uğur Demirok, Durica, Mas, Pereira, Okay Yokuşlu, Kucka, Yusuf Yazıcı, Bero, Olcay Şahan ve Burak Yılmaz 11'i ile çıktı.

ONUR CEZASINI DOLDURDU

Geride kalan sezonun 33. haftasında Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan maçın ardından soyunma odası koridorlarında rakip kulübün idarecisine yönelik yaptığı hareket nedeniyle 2 maç ceza alan Onur Recep Kıvrak'ın sahalara dönüşü yine Ülker Stadı'nda oldu.

Fenerbahce maçı sonrası aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle geçen sezonun son haftasındaki Bursaspor ve bu sezonun ilk haftasındaki Atiker Konyaspor maçlarında forma giyemeyen Onur, sarı-lacivertli ekibe karşı oynanan müsabakada formasına kavuştu.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Bordo-mavili ekip, sakatlıkları bulunan 2 oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıktı.

Trabzonspor'da tedavileri devam eden Castillo ile Medjani, kadroda yer alamadı.

TARAFTARINDAN YOKSUN

Trabzonspor, zorlu Fenerbahçe deplasmanında taraftar desteğinden yoksun kaldı.

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda her iki kulübün de mutabakatıyla stada deplasman seyircisi alınmaması kararlaştırıldı ve bordo-mavili futbolseverler tribünlerden müsabakayı takip edemedi.

BURAK YILMAZ'A ISLIK

Fenerbahçe taraftarları, Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.

Maç öncesi Trabzonspor takımının ısındığı sırada sarı-lacivertli taraftarlar, Burak Yılmaz'ı önce ıslıkladı, ardından ise oyuncu aleyhine tezahüratlarda bulundu.