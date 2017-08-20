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tribünlerinden 'e tepki!

Giriş Tarihi: 20.8.2017 23:25 Güncelleme Tarihi: 20.8.2017 23:33
Fenerbahçe tribünlerinden Volkan Demirel'e tepki!

'nin ile oynadığı mücadelede sarı-lacivertli taraftarlardan flaş tepki geldi.

Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan - maçının ikinci yarısında hatalı bir gol yiyen sarı-lacivertli takımın kalecisi , yediği golün ardından ayağına top geldiğinde taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Geçtiğimiz hafta ligin ikinci haftasında Göztepe deplasmanında yediği hatalı golün ardından Trabzonspor karşılaşmasında da bu tarz bir gole engel olamayan Volkan Demirel, taraftarların yoğun tepkisine maruz kaldı. Yaşanan bir pozisyon sonrasında ayağına gelen topu kontrol eden Milli futbolcu, bu esnada tribünler tarafından ıslıkladı.

Öte yandan bir grup taraftar ise Volkan Demirel lehine tezahürat yaparak kendisine destek verdi.

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Fenerbahçe tribünlerinden Volkan Demirel'e tepki!
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