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Fırtına’nın son hedefi

GÜVEN MERT ERCAN

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 20.8.2017
Fırtına’nın son hedefi Dante

Uzun süredir yolunu gözlediği Serdar Taşçı’dan umudunu kesen Trabzonspor, Nice’in tecrübeli Brezilyalı stoperini gündemine aldı

Trabzonspor, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bordomavili yönetimin ilk hedefi, tecrübeli bir stoper ihtiyacını her fırsatta dile getiren 'ın talebini yerine getirebilmek... Serdar Taşçı ile el sıkışmasına karşın kulübü Spartak Moskova'yı ikna edemeyen Fırtına, rotasını Fransa'ya çevirdi... Nice forması giyen Brezilyalı savunmacı Dante ile dirsek temasına geçilirken, olumlu sinyaller alındı. 33 yaşındaki stoper için önümüzdeki günlerde Nice'in kapısı resmen çalınacak. Trabzonspor yönetimine yakın kaynaklar, söz konusu transfer için gerekli bütçenin oluşturulduğu bilgisini veriyor. Tek sıkıntı ise transfer sürecinin bitimine az bir süre kala Nice'in oyuncuyu bırakma niyetinde olmaması olarak gösteriliyor. , Nice'in bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada da ilk 11'de sahaya çıktı.

İSTANBUL'DA FIRTINA ÇIKTI!
Trabzon'dan meşalelerle uğurlanan Trabzonspor, İstanbul'da da coşkuyla karşılandı. Öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bordo-mavili takımı yalnız bırakmayan taraftarlar, tezahüratlarla oyunculara destek verdi.
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Fırtına’nın son hedefi Dante
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