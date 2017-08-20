Gomis'ten kariyerinin en iyi başlangıcı!

Süper Lig'de ilk iki haftada oynadığı maçlardan galibiyetle ayrılan Galatasaray'da Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis etkili performansıyla göz dolduruyor.

Profesyonel kariyerine 2004 yılında Fransa'nın Saint-Etienne ekibinde başlayan Senegal asıllı futbolcu, bu takımın yanı sıra aynı ülkeden Troyes, Olympique Lyon, Olympique Marsilya ile İngiltere'den Swansea City'de forma giydikten sonra sezon başında Galatasaray'a transfer oldu.

Swansea City'den 2 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle 3 yıllığına transfer edilen ve yıllık 3 milyon 350 bin avro ücret ödenen 32 yaşındaki Gomis, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı ilk iki lig maçında attığı gollerle hem Galatasaray taraftarlarını mutlu etti hem de kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı.

Tecrübeli futbolcu, 14 yıllık profesyonel kariyerinde ilk kez ligin ilk iki haftasında 3 gol atma başarısı gösterdi.

Gomis, Olympique Lyon ile 2010-2011 ve 2012-2013 sezonlarında, Swansea City ile de 2015-2016 sezonunda ilk iki haftada ikişer gol kaydetmişti.

İSABETLİ 5 ŞUTUNUN 3'ÜNDE AĞLARI HAVALANDIRDI

Bafetimbi Gomis, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de kaleyi bulan 5 şutunun 3'ünde ağları havalandırmayı başardı.

Tecrübeli futbolcu, ligin ilk haftasında Kayserispor ile oynanan maçta isabetli 3 şut çekerken, bunların 2'inde meşin yuvarlak filelere gitti.

Fransız oyuncunun, Osmanlıspor müsabakasında ise kaleyi bulan 2 şutunun birinde top ağlarla buluştu.

SON 5 SEZONUN EN GOLCÜSÜ

Gomis, Süper Lig'de son 5 sezonda ikinci haftalar itibarıyla Galatasaray'ın en golcü futbolcusu oldu.

Sarı-kırmızılı takımda en son 2012-2013 sezonunda Umut Bulut, ilk iki haftada 3 gol kaydetmişti.

Galatasaray'da geçen sezona iyi başlayan Eren Derdiyok, ilk iki haftada 2 kez ağları sarsmıştı.