SABAH Spor'un usta iki yazarı Fenerbahçe-Trabzonspor maçını analiz etti

Gürcan Bilgiç:
?MACERAYA GEREK YOK
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Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında nasıl bir taktik ve on birle sahaya çıkmalı?
Aykut Kocaman
'ın gelişi ile birlikte Fenerbahçe'nin oyuncuya dayalı performanstan uzaklaşması sürpriz olmadı. Kazanmak elbette ki kaçınılmaz seçenek ama kendi sahasındaki oyunda, hele de Vardar'da alınan mağlubiyet sonrasında maceracı bir oyunun peşine düşmek çok akıllıca bir davranış olmayabilir. Ersun Yanal
bu maçta orta sahada baskı yapıp, top kaybını kovalayacaktır. Fenerbahçe'nin kendi oyununu rakibine kabul ettirmesi gerekiyor.
Kocaman, yeni transferlere bu maçta şans vermeli mi?
Perşembe günkü Vardar rövanşını da düşünerek Aykut Hoca, tüm silahlarıyla, yeni transferler de dahil, sahaya çıkmalı. Eskilerin kapasitesi Vardar'ı bile aşmıyorsa bir daha geriye bakmasının anlamı yok. Önceki maçlarda sağ kanadı ısrarla kullandılar. Belki de bu maçta Valbuena'nın sola çekilip, hücuma denge getirilmesi de sağlanır.
Ama olmazsa olmaz; Mehmet Ekici
veya Giuliano'nun pas dağıtımının başına geçmesidir.
Fenerbahçe bu maçı kaybederse Aykut Kocaman veya yönetim açısından bir sıkıntı ortaya çıkar mı?
Herkesin başı çok ağrır. Böyle bir yarayı onarmak da kolay olmaz. Puan kaybından ziyade yarışın motivasyonunda problemler çıkar.
Fenerbahçe taraftarının yeniden
takımın arkasından yürümesi,
sahadaki mücadeleye ve iddialı
maçları kazanmaya bağlı.
Fenerbahçe'de Burak Yılmaz'a nasıl bir önlem alınmalı?
Bir santrforu durdurmanın en iyi yolu, ona yapılacak pas servisinin önüne geçmek. Kocaman, Burak'a istediği boş alan koşularını yaptırmamak için, rakibi kontrollü oynatmamak isteyecektir.
Trabzonspor, hakem Ali Palabıyık ile son 6 maçta galibiyet alamadığını ileri sürerek adil yönetim istedi.
Endişelerinde haklılar mı?
Hakemi baskı altına alıp, kararlarını etkilemeye çalışıyorlar. Bu tür açıklamaların samimi olması için, Trabzonspor yönetiminin Konyaspor maçında göstermediği kırmızı kartlar nedeniyle Hüseyin Göçek hakkında da benzer açıklamaları yapması gerekir.
Kariyerinde 34 defa ile en fazla rakip olduğu takım Trabzonspor olan Aykut Kocaman, bu maçlarda 12 galibiyet, 7 beraberlik, 15 yenilgi aldı ve 19 maçta yenilgisiz sahadan ayrıldı.
İskender Günen:
?KİLİDİ BURAK&YUSUF AÇAR
Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de değişiklik yapmalı mı?
Ersun Yanal, Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de değişiklik yapmalı mı?
Konyaspor maçında alınan
üç puan, lige iyi bir başlangıç oldu
ama oynanan oyun için çok fazla
olumlu düşüncelerimiz yok. Özellikle orta alanda önemli sorunlar olduğu gerçek.
Kucka henüz beklenen
düzeyde görünmedi. Onazi
geçen sezon Trabzonspor'un ikinci
yarıda yükselişe geçtiği maçlarda,
rakipten en fazla top kapan oyuncu
olarak takıma önemli katkılar yaptı. Yokluğunda aynı görevi yapması beklenen Kucka'nın etkili olduğunu söyleyebilmemiz mümkün değil.
Bu yüzden Onazi'nin ilk 11'de tercih
edilmesi daha doğru olur.
Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarına çıkıyor olması, Trabzonspor'a avantaj sağlar mı?
Bu tür durumları, avantaj olarak
görmem. Farklı bir konsantrasyonu
vardır bu tip karşılaşmaların.
Vardar'a göre daha konsantre olacak
oyuncular, Trabzonspor mücadelesinde.
Bu yüzden Vardar ile
oynayacakları ve oynadıkları
karşılaşma ile bu bir olmaz.
Karşılaşmanın kilit adamları sizce kimler olur?
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçının
kilit adamları kaleci Onur Kıvrak,
Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz olur.
İlk maçta iki gol attı Burak Yılmaz
ama Konyaspor savunmasının yanlışları
da çok fazlaydı, bunu da söylememiz
gerekir. Ben Burak'ın Kadıköy'de maçın kilit isimlerinden biri olacağı görüşündeyim.
Orta sahada Yusuf Yazıcı'ya
da önemli görevler düşecek.
Trabzonspor'un Ali Palabıyık tepkisini haklı buluyor musunuz?
Sadece Trabzon camiasına göre bir
durum değil. Bazı takımlar ile bazı hakemlerin şansları tutmaz. Ali Palabıyık ile de Trabzonspor'un şansı tutmuyor.
Geçtiğimiz sezon 1-1 biten
karşılaşmada 1 metrenin üstü ofsaytta
olan pozisyonu göremeyen yardımcısıydı. Bunun faturasını Palabıyık'a kesmemek lazım.
Ali Palabıyık'ın
şansızlığı ise Trabzonspor'un başarısız
sonuçlar aldığı maçları yönetmesi. Bana göre; Ali Palabıyık iyi bir hakem, bu maçta da başarılı bir yönetim göstereceği düşüncesindeyim.
Fenerbahçe'ye karşı kariyerinde 25 defa maça çıkan Ersun Yanal, bu maçlarda 6 galibiyet, 9 beraberlik, 10 yenilgi alırken, 15 maçta yenilmemeyi başardı.