Londra derbisinde kazanan Chelsea

TOTTENHAM OYNADI, CHELSEA ATTI

Wembley Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan taraf deplasman ekibi oldu. 24. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Marcos Alonso, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını öne geçirdi. İlk yarı da 1-0'lık Chelsea üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında yoğun bir baskı kuran Tottenham, birçok fırsattan yararlanamadı.

82'de ise Tottenham, Batshuayi'nin kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

SON SÖZÜ YİNE ALONSO SÖYLEDİ

Mücadelede son sözü ise yine Chelsea'den Marcos Alonso söyledi. 88. dakikada yeniden sahneye çıkan Alonso, sert bir vuruşla topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi: 1-2



Bu sonuçla birlikte Chelsea ikinci maçında ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi. Ev sahibi Tottenham ise 3 puanda kaldı.



HUDDERSFIELD İKİDE İKİ YAPTI

Öte yandan günün diğer maçında Huddersfield Town, kendi sahasında Newcastle United'ı 50. dakikada Aaron Mooy'un kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek ligde 2'de 2 yaptı. Rafael Benitez'in takımı Newcastle ise ikinci maçında da puan alamadı.