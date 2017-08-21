Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yorumladı

ANA SAYFA
SPOR
FUTBOL
Fenerbahçe-Trabzonspor maçından kareler
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri!
'Burak Yılmaz'da bayağı bir değişim var'
BASKETBOL
12 Dev Adam, İsrail'i mağlup etti!
Ömer Onan: İnşallah çifte bayram yaşatacağız
Ersan&Ömer bizim kardeşimiz
TÜM SPORLAR
Yine Ramil yine altın
Haber hattı
Cincinnati Masters'ta şampiyon Muguruza
TRANSFER
Antalya’da Nasrİ coşkusu
Sosa, Trabzonspor'a geliyor
Nasri’yi devler istedi Antalyaspor kapıyor
SPOR MAGAZİN
Podolski'yi 'sığınmacı' zannettiler!
Nur’un mutlu günü
Fenerbahçe'den Isla'nin sevgilisine TV programı!
YAZARLAR
TÜM
SPOR HABERLERİ
MAGAZİN
GÜNAYDIN
Prens Bodrum’u ihya etti
3 ayda 3 klip
‘Demek ki yalnız değilmişim’
Çıplak ayakla Salsa
TÜM
GÜNAYDIN HABERLERİ
SON DAKİKA
FLAŞ HABER
Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 1 yaralı!
Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 4 yaralı!
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi!
Çim biçme makinesine benzin koyarken yanan genç öldü!
TÜM
SON DAKİKA HABERLERİ
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek imzaladı
Erdoğan ve şehit babasından duygulandıran görüşme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikaha katıldı!
4 sığınak ele geçirildi
TÜM
GÜNDEM HABERLERİ
EKONOMİ
Mesleki yeterlilik iş kazalarını azalttı
FETÖ’nün ‘kasası’ holdingi boşaltmış
‘Türkiye’de 5G tartışması olmaz’
Vodafone, Facebook’ta interneti eritmeyecek
TÜM
EKONOMİ HABERLERİ
YAŞAM
Uçan balon yüksek gerilim hattına takıldı, şehrin elektrikleri kesildi
Bu manzarayı görenler inanamadı!
Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 1 yaralı!
Arkadaş tacizi cinayetle bitti
TÜM
YAŞAM HABERLERİ
DÜNYA
Sierra Leone'da ölü sayısı 500'e yükseldi!
Yunanistan’dan denize atılan şişe, Gazze’de bulundu
Kayıp ABD savaş gemisi 72 yıl sonra Pasifik'te bulundu!
Paris'te cephanelik bulundu
TÜM
DÜNYA HABERLERİ
YAZARLAR
GALERİ
Kayıp ABD savaş gemisi 72 yıl sonra Pasifik'te bulundu
Bu insanlar sadece Çin'de
Devletin zirvesi Bakan Zeybekçi'nin kızının düğünündeydi
59. Chicago Hava ve Su Fuarı'ndan nefes kesen gösteriler
TÜM
GALERİLER
SABAH TV
HABER
Bu adam burada ne yapıyor?
Takı kavgasında 1 kişi bıçaklandı
Saldırganın bastığı restoranın sahibi anlattı
SPOR
Fenerbahçe - Trabzonspor maçından fotoğraflar
'Burak Yılmaz'da bayağı bir değişim var'
Fenerbahçe ve Trabzonspor stada ulaştı
SAĞLIK
230 ilaç Türkiye'de üretilecek!
Liposuction için uygun bolgeler
Liposuction nedir? Liposuction kimlere uygulanır?
KOMİK
Ebeveynlerinin 'yolda top oynamamalısın' sözünü dikkate alan ufaklık
Vatandaşın Japonya'daki teknolojik tuvalette yaşadıkları olay oldu!
Limon yiyen bebeklerin birbirinden komik o anları!
TÜM
VİDEOLAR
Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haber
Gündem
Seçim
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
İndeks
Sitene Ekle
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Piyasalar
Borsa
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Moda
Otomobil
Eğitim
Sınav Merkezi
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Yol Durumu
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Sinema
Medya
Astroloji
Oyun
Bulmaca
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kırgın Çiçekler
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Aşk ve Mavi
Ölene Kadar
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Bölgeler
Ankara Başkent
Egeli Sabah
Akdeniz
Güney
Marmara
Karadeniz - Doğu Anadolu
Kayseri
Konya
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Haberler
Spor Haberleri
Futbol Haberleri
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yorumladı
Rıdvan Dilmen
Fenerbahçe
-
Trabzonspor
maçını yorumladı
Giriş Tarihi: 20.8.2017
23:29
Güncelleme Tarihi: 21.8.2017
02:03
Sabah Spor yazarı Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yorumladı. İşte o yorumlar...
HABERİN DEVAMI
1
2
3
4
5
6
SİTENE EKLE
CROPY
BENZER HABERLER
Rıdvan Dilmen futbola geri mi dönüyor?
Rıdvan Dilmen: "Gomis 'ben buradayım' diyor"
Rıdvan Dilmen'den ilginç yorum
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe gruplara kalır
ARKADAŞINA GÖNDER
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Trabzonspor maçını yorumladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz