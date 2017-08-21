Yazarlar Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yorumladı



ÖMER ÜRÜNDÜL: Aykut Kocaman'ın büyük hatası



Trabzonspor sürpriz oluşan bir pozisyonda, Burak'ın fırsatçılığı ve akıllı dokunuşuyla çok erken bir skor avantajı yakaladı. Artık Fenerbahçe'nin işi hiç kolay değildi. Trabzonspor'un alışılmış saha içi rahatsızlıkları bilinen bir gerçekti. Ama Fenerbahçe, mecburen ofansif futbola döneceğinden, iki handikapla karşı karşıyaydı. Birincisi Robin van Persie yüzünden bir kişi eksik oynamak, ikincisi de Trabzonspor'un pas trafiği yetersiz olsa da baskıda devamlılık sağlayamaması. Ama ani ataklarda da tam Burak'ın istediği ortam oluşmuştu. Golden kısa süre sonra Burak sakatlanıp çıkınca, F.Bahçe çok önemli bir tehditten kurtulmuş oldu. F.Bahçe'nin mutlaka devreyi en azından berabere bitirmesi gerekiyordu. Çünkü ikinci yarı Vardar maçının yorgunluğuyla tempo düşecekti ve Fenerbahçe bu şansı yakaladı. Alper'den ekstra bir devre sonu golü geldi.

İkinci yarı Aykut Kocaman, bana göre yanlış bir değişiklikle başladı. Tabii ki çıkması gereken tereddütsüz Persie'ydi ama yerine Soldado'yu sahaya sürmeliydi. Çünkü santrforsuz bir kadro günümüz futbolunda hiç düşünülmeyecek bir tarzdı. F.Bahçe yorgunluğu da göz önüne alarak skorda denge varken riskleri azaltacak, daha kontrollü oynayacaktı. Ama Olcay'ın şutunda Volkan yine hatalı bir gol yiyince, bu sefer işler tam çıkmaza girdi. Bu golden sonra baskı kurulsa da tempo vasatı aşamadığından verimli ve üretken değildi. Ama Kucka'nın gereksiz neden olduğu penaltıyla Fenerbahçe dengeyi buldu. Bundan sonra seyircinin de havaya girmesiyle üçüncü gol peşinde koştular ama olmadı. Bu arada çok önemli bir fırsatı da Soldado kaçırdı. Sonuçta ilk iki haftada 4 puan kaybedilmiş oldu.

Trabzonspor takım olarak hırslı, fizik-kondisyon açısından da güçlüydü. Tabii ki Burak'ın sakatlığı bütün planlarını bozdu. Ama ilerisi için çok ciddi bir sıkıntı yaratacak ve geçen seneden beri halledilemeyen bir problem var. Takım topa sahip olamıyor, pas yapamıyor. Böyle olduğu için de oyunu kontrol altına alamıyorlar. Fenerbahçe gibi bilhassa orta sahasının yapısı ve santrforunun olmayışından çektiği organizasyon sıkıntısına rağmen topa sarı-lacivertlilerin sahip olması bu tespitimin en canlı örneği...