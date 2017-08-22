Hesabını verecek!

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DERVİŞ UĞURLU

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 22.8.2017
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, ’e ‘Maymun’ diyen, fenomeni ’ı mahkemeye veriyor Irkçılık içeren ifadesine tepki yağan Hepcan’a hapis cezası gündemde

Galatasaray, Senegal asıllı Fransız golcüsü 'e Twitter'da 'maymun' benzetmesi yapan fenomeni 'a dava açıyor. Daha önce alkollü araç kullanırken yakalanan ve hakkında işlem yapılan Hepcan, twitter'da Gomis'e 'maymun' dedi. Hepcan gelen tepkiler üzerine yazdığını silip özür dilese de ırkçılık karşıtlarının öfkesini çığ gibi büyüdü. "IrkçıHakanHepcan" etiketi ile paylaşılan etiket Twitter gündeminin ilk sırasına yükseldi. Bu arada kulübü hukukçuları devreye girdi. Hem kulüp hem de Gomis bireysel olarak Hepcan hakkında suç duyurusunda bulundu. Irkçı ifadeler için kulüp ve Gomis'in de önümüzdeki günlerde Hakan Hepcan'a dava açacağı öğrenildi.



TEPKİ ÇIĞ OLDU
Hakan Hepcan yazdıklarını silmesine karşın taraftarın tepkisi çığ gibi büyüdü.
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