Hesabını verecek!

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alatasaray, Senegal asıllı Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis
'e Twitter'da 'maymun' benzetmesi yapan sosyal medya
fenomeni Hakan Hepcan
'a dava açıyor. Daha önce alkollü araç kullanırken yakalanan ve hakkında işlem yapılan Hepcan, twitter'da Gomis'e 'maymun' dedi. Hepcan gelen tepkiler üzerine yazdığını silip özür dilese de ırkçılık karşıtlarının öfkesini çığ gibi büyüdü. "IrkçıHakanHepcan"
etiketi ile paylaşılan etiket Twitter gündeminin ilk sırasına yükseldi. Bu arada Galatasaray
kulübü hukukçuları devreye girdi. Hem kulüp hem de Gomis bireysel olarak Hepcan hakkında suç duyurusunda bulundu. Irkçı ifadeler için kulüp ve Gomis'in de önümüzdeki günlerde Hakan Hepcan'a dava açacağı öğrenildi.
TEPKİ ÇIĞ OLDU
Hakan Hepcan yazdıklarını silmesine karşın taraftarın tepkisi çığ gibi büyüdü.