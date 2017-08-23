Türkiye'nin en iyi haber sitesi

: Irkçı söylemlerle karşılaşmak üzücü

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 23.8.2017 13:43
Demba Ba: Irkçı söylemlerle karşılaşmak üzücü

Geçen sezon forması giyen Senegalli oyuncu , lı oyuncu 'e karşı dan yapılan ile ilgili konuşarak, "2017-2018 yıllarında böylesine söylemlerle karşılaşmak gerçekten üzüntü verici ama maalesef hala böyle insanlar var. Bizim rengimizin ne olduğu çok önemli değil" dedi.

Senegalli Milli oyuncu , ailesi ile birlikte tatil yaptığı Rixos Premium Bodrum'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ile tekrar sözleşme aşamasına geldiğini söyleyen Demba Ba, sakatlık durumu hakkında sorulan soruyu yanıtlayarak, "Şu anda sakatlığımla ilgili herhangi bir problem yok. İyileşmeye devam ediyorum bir taraftan da çalışıyorum. Geri dönmeye hazırım" şeklinde konuştu.

"BU SENE HERKES EŞİT ŞANSA SAHİP"

Süper ligdeki takımların durumlarını değerlendiren yıldız oyuncu Ba, "Bu sene herkesin eşit şansa sahip olduğunu düşünüyorum tabii ki öncelikle Beşiktaş'ın. da güzel transferler yapıp iyi oyuncular aldı ancak 'in bu seneki iddialı takımlarından biri olacağını düşünüyorum. Uluslararası televizyonlarda da Türk maçlarının gösterilmesinin Türk futbolcularının geliştiğinin en büyük göstergesidir" şeklinde konuştu.

"BÖYLESİNE IRKÇI SÖYLEMLERLE KARŞILAŞMAK ÜZÜCÜ"

Demba Ba, Galatasaray'da forma giyen 'e hesabından 'Maymun' diyerek ırkçılık yapan 'ın sözlerine tepki göstererek, "2017-2018 yıllarında böylesine söylemlerle karşılaşmak gerçekten üzüntü verici ama maalesef hala böyle insanlar var. Bizim rengimizin ne olduğu çok önemli değil özellikle Müslüman ülkelerde biraz daha toleransın yüksek olması gerekiyor. Önümüzdeki 10-15 sene içerisinde böyle şeylerle karşılaşmamız için çocuklarımızı iyi etmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Demba Ba şarkısını da çok sevdiğini ve hep söylediğini ifade eden ünlü futbolcu "Türkiye'yi seviyorum ve Türkiye'ye bir gün geri döneceğim" dedi.
Ünlü futbolcu hayranlarının Beşiktaş formalarını imzalayarak bol bol fotoğraf çektirdi. Hiçbir sevenini kırmayan Demba Ba herkes ile teker teker sohbet etti.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Demba Ba: Irkçı söylemlerle karşılaşmak üzücü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz