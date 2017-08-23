Futbolda ByLock operasyonu

ByLock
kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Atiker Konya Başkanı Ahmet Şan
ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
Bir itirafçının beyanları üzerine başlatılan incelemede ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen eski milli kaleci Ömer Çatkıç
da sorguya alındı...
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onya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ
/PDY soruşturması kapsamında Atiker Konyaspor
Başkanı Ahmet Şan önceki gün ifade verdi. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddia edilen Şan'ın evinde de Terörle Mücadele Ekipleri'nin arama yaptığı, cep telefonuna ve dijital verilere el konulduğu bildirildi.
İfadesi sonrası serbest bırakılan ve gece Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan Atiker Konyaspor- Gençlerbirliği maçını da şeref tribününden izleyen Şan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
BAŞKANLIĞI BIRAKTI
Ahmet Şan
, dün öğlen saatlerinde görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yazılı açıklama yapan Şan, "Konyasporuma zarar gelmemesi adına; Konyaspor Kulübü Derneği üyeliğinden ve Konyaspor başkanlığı görevinden istifa ediyorum" dedi. Yeşil-beyazlı kulübün yeni başkanı Fatih Yılmaz
seçildi.
EVİNDE DETAYLI ARAMA YAPILDI...
İsta nbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PYD soruşturması kapsamında eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı. Bir itirafçının beyanları üzerine yapılan incelemede ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 43 yaşındaki Çatkıç, dün sabah saatlerinde adresinde gözaltına alındı ve evinde arama yapıldı. Sorguya alınan Ömer Çatkıç, bir dönem Milli Takım forması giymiş, 2008-2012 yılları arasında Antalya
spor forması giydikten sonra futbola veda etmişti.