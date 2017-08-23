İmza an meselesi! Galatasaray transfer haberleri (23 Ağustos)

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürden Galatasaray'da; uçaklar inmeye devam edecek. Eski kaptanı Arda Turan'ı transfer etmeye çok yakın olan Galatasaray'da, teknik direktör Igor Tudor'un Arda Turan'ı istemediği iddia edildi. Galatasaray'ın ısrarla istediği Kwadwo Asamoah transferinde son durum ne? Sinan Gümüş veda ediyor mu? İşte Galatasaray transfer haberleri (23 Ağustos)

ASAMOAH'TA SICAK SAATLER...

Yönetimin ısrarlı tavrı sonuç verdi. Spinazzola'yı kadrosuna katmak üzere olan Juve, Ganalı yıldızın, G.Saray'a gitmesine onay verdi. Hafta sonuna kadar transfer bitecek.

Galatasaray önemli bir ismi daha kadrosuna katmak üzere... Sol bek alarak bu sezon ki transfer harekatına nokta koymak isteyen sarı-kırmızılı ekibin, Kwadwo Asamoah'ın transferini bitirme aşamasına getirdiği ve anlaşmanın kısa sürede açıklanacağı iddia edildi.

Ganalı futbolcu ile çok önceden prensip anlaşmasına varan Cimbom, Juventus'tan da sonunda onay almayı başardı. Atalanta'da forma giyen Leonardo Spinazzola'nın transferinde sona gelen İtalyanların, Asamoah'ın gidişine onay verdiği bildirildi.

1 MİLYON EURO FARK KALDI

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Asamoah için Galatasaray son olarak 7 milyon euro teklif etmişti. Juve'nin de sıkı pazarlıklar sonucunda 10 milyon euro'dan 8 milyon euro'ya kadar düştüğü bilgisi gelirken tarafların ortak noktada buluşması ve 28 yaşındaki oyuncunun, bu hafta sonunda İstanbul'da olması bekleniyor. Taraftarlar, Asamoah'ı da havaalanında görkemli bir şekilde karşılamaya hazırlanıyor.

20 ASİST YAPTI

Juventus, Asamoah'ı 18 milyon euro'ya Udinese'den transfer etmişti. 130 maçta siyah-beyazlı formayı taşıyan Ganalı yıldız, 5 gol atıp, 20 de asist yaptı.azırlanıyor.

ÇOK YÖNLÜ

Şu an Transfermarket değeri 11 milyon euro olan Asamoah, sol bek, sol açık ve orta sahada merkezde forma giyebiliyor.

Galatasaray'ın bir süredir yuvaya döndürmek için çalıştığı Barçalı yıldız için Tudor'un muhalefeti üzerine geri adım atıldı. Arda'ya sıcak bakmayan Hırvat hoca, "Transferde önceliği sol beke verelim" diye konuştu!

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, yuvasına yeniden dönmesini çok arzuladığı ve transferin gerçekleşebilmesi için "Şartların oluşması gerekir" dediği Arda Turan'ı, Hırvat teknik direktör İgor Tudor'un istemediği ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılı idarecilerin, milli oyuncunun menajeriyle görüşmeler devam ederken Tudor'a gelişmeler hakkında bilgi verdiği, Hırvat teknik adamın ise Arda'ya sıcak bakmadığını söylediği öğrenildi.

Tudor'un, Feghouli'nin takıma girmesiyle kanatlardaki sorunun sona eceğini söylediği ve "Transferde önceliğimiz savunmanın solu olmalı" dediği bildirildi.

Juventus'tan Ganalı Asamoah'ı çok isteyen Tudor, bu transfer üzerine yoğunlaşmak gerektiğini ifade etti.

Arda'nın bölgesi olan sol kanatta problemlerinin olmadığını dile getiren Tudor, Asamoah'ın hem savunmada hem de kanatta oynayabildiğini,

Rodrigues ve Yasin gibi alternatiflerinin bulunduğunu, ayrıca Belhanda'nın da ihtiyaç duyulması halinde bu pozisyonda görev alabileceğini belirtti.

2. SNEİJDER KORKUSU

Genç hocanın bu kararının perde arkasında ise ikinci bir Sneijder vakasıyla karşılaşma endişesinin yattığı ileri sürüldü.

Tudor'un, Florya'daki otoritesinin sarsılabileceği korkusu yüzünden yıldız oyuncuyu veto ettiği bildirildi.

Arda Turan'a Tudor'un olumsuz bakması nedeniyle transferde frene basan Galatasaray yönetimi, ancak kiralama konusunda cazip bir fırsat oluşması halinde devreye girme kararı aldı.

Barcelona'da bu sezon 18 kişilik kadroya girmekte zorlanan Arda Turan, geçen sezon 30 resmi maçta görev alıp 13 gol, 6 asistle skora 19 kez katkı sağlamıştı.

Lionel Carole'nin eski kulübü Troyes, Carole'ü transfer etmek için 1 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı.

Bu arada sarı kırmızılılarda Sinan Gümüş satıldığı takdirde, Tudor'un da onay verdiği Welliton transfer edilecek.