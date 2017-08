Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? - Beşiktaş'ın rakibi kim olacak? - İşte torbalar

Şampiyonlar Ligi'nde play off turunda oynanan maçlar dün sona erdi. Temsilcimiz Başakşehir elenirken gruplara kalan son takımlar da belli oldu. Bu sebeple ''Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman'' sorusunun yanıtı aranmaya başladı. Beşiktaş'ın da rakiplerinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Beşiktaş kuraya kaçıncı torbadan katılacak? İşte tüm detaylar...



ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Beşiktaş'ın gruplarda karşılaşacağı rakipleri belli oluyor. Kura çekimi 24 Ağustos Perşembe günü saat 15:00'da çekilecek. Şampiyonlar Ligi kura çekimini an be an sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

1. TORBA

Real Madrid (İspanya)

Bayern Münih (Almanya)

Chelsea (İngiltere)

Juventus (İtalya)

Benfica (Portekiz)

Monaco (Fransa)

Spartak Moskova (Rusya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

2. TORBA

Barcelona (İspanya)

Atletico Madrid (İspanya)

Paris St Germain (Fransa)

Dortmund (Almanya)

Manchester City (İngiltere)

Manchester Utd (İngiltere)

Porto (Portekiz)

Sevilla (İspanya)

3. TORBA

Napoli (İtalya)

Tottenham (İngiltere)

FC Basel (İsviçre)

Olympiakos (Yunanistan)

Anderlecht (Belçika)

Roma (İtalya)

Beşiktaş (Türkiye)

Liverpool veya Celtic

4. TORBA

Feyenoord

Maribor

Leipzig

CSKA Moskova veya Young Boys

FC Kopenhag veya Karabağ

Sporting ya da Steaua Bükreş

Apoel ya da Slavia Prag



35 MİLYON EURO KAZANACAK



Siyah-beyazlı takım, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarında mücadele edeceği için katılım payı olarak yaklaşık 13 milyon euro alacak.



Türkiye'nin, Şampiyonlar Ligi yayın hakları havuzundan bu sezon alacağı para yaklaşık 22 milyon euro. Başakşehir'i Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması nedeniyle, Beşiktaş bu paranın tamamını kasaya koyacak ve böylelikle siyah-beyazlıların toplam geliri yaklaşık 35 milyon euro olacak.

BEŞİKTAŞ'TAN MARİO GOMEZ AÇIKLAMASI!

Beşiktaş Kulübü, geçen sezon başında Alman ekibi Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez ile ilgili açıklamada bulundu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Mario Gomez 2016-2017 sezonu başlangıcında Fiorentina'dan Wolfsburg'a transfer olmuştur. Fiorentina Kulübü'nden şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin bir milyon 50 bin avro olduğu, bu kapsamda şirketimizin bu bedel içinden 525 bin avroya hak kazandığı bildirilmiştir." denildi.

Açıklamada, her iki kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve ülke makamlarından temin edilen belgelerin incelenmesinin tamamlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: