Medipol Başakşehir'in talihsiz gecesi

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Banega'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Correa'nın vuruşunda, kaleci Volkan Babacan güzel bir kurtarışla pozisyonu önledi.

3. dakikada sağ kanattan gelişen Sevilla atağında, Ben Yedder'in yerden sert vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

4. dakikada Medipol Başakşehir sağ taraftan maçtaki ilk korner atışını kazandı. Emre Belözoğlu'nun kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Epureanu topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

14. dakikada Sevillalı futbolcu Mercado'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda, top yan direkten oyun alanına döndü.

17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Adebayor'un geliştirdiği atakta, kale çizgisine kadar inen Caicara'nın pasında Elia, topu ağlara gönderdi: 0-1

38. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan Sevilla adına Banega'nın kullandığı serbest vuruşta, top üstten auta gitti.

44. dakikada Ben Yedder'in ortasında kalesini terkeden Volkan Babacan, ceza sahasında Mercado'dan önce topu tutup, önemli bir pozisyonu engelledi.

Mücadelenin ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada Jesus Navas'ın sağ kanattan arka direğe ortaladığı topa iyi yükselen Escudero meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

64. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Marcado'nun içeriye çevirdiği topta Correa'nın vuruşu auta çıktı.

75. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Nolito'nun pasında topla buluşan Ben Yedder, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü attı. 2-1

82. dakikada Elia'nın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Napoleoni'den seken topu önünde bulan Visca topu ağlara gönderdi. 2-2

90. dakikada Emre Belözoğlu'nun ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.

Stat: Ramon Sanchez Pizjuan

Hakemler: William Collum xx, David McGeachie xx, Francis Connor xx

Sevilla: Rico xxx, Mercado xxx, Pareja xx, Lenglet xx, Escudero xxx, N'Zonzi xxx, Banega xxx (Sarabia dk. 90 ?), Pizarro xxx, Correa xx (Nolito dk. 71 x), Ben Yedder xxx, N'Zonzi xx, Jesus Navas xx (Montaya dk. 85 ?)

Yedekler: Oropesa, Kjaer, Ganso, Muriel,

Teknik Direktör: Eduardo Berizzo

Medipol Başakşehir: Volkan xxx, Caicara xx, Attamah xx, Epureanu xxx, Clichy xx, Mahmut xxx (Gökhan İnler dk. 84 ?), Emre xxx, Visca xx, Mossoro xx (Napoleoni dk. 72), Elia xxx (Kerim Frei dk. 84 ?), Adebayor xxx

Yedekler: Mert, Da Costa, Alparslan, Mevlüt

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Elia (dk. 17), Visca (dk. 83) (Medipol Başakşehir), Escudero (dk. 52), Ben Yedder (dk. 75) (Sevilla)

Sarı kartlar: Epureanu, Mossoro, (Medipol Başakşehir), Pareja, Correa, Legnet (Sevilla)

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımı ile karşılaşan Medipol Başakşehir, ilk maçtaki 11'i ile sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Sevilla maçını düşünerek Süper Lig'deki Kardemir Karabükspor karşılaşmasında dinlendirdiği futbolcularını İspanyol ekibi karşısında sahaya sürdü. Avcı, İstanbul'da oynadıkları maçtaki 11'i Sevilla'da da tekrarladı. Medipol Başakşehir'de son Kardemir Karabükspor maçına nazaran 9 oyuncunun değiştiği, sadece kaleci Volkan Babacan ve defans oyuncusu Epureanu'nun yerlerini koruduğu görüldü.

4-5-1 oyun düzeniyle çıktığı Sevilla maçında kaleyi Volkan Babacan'a teslim eden teknik direktör Avcı, savunmayı Caicara, Attamah, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Elia ve Mossoro görev alırken, forvette Adebayor forma giydi. Mert Günok, Alparslan Erdem, Da Costa, Gökhan İnler, Mevlüt Erdinç, Kerim Frei ve Napoleoni de yedek kulübesinde oturdu. Mevlüt, İstanbul'daki ilk maçın kadrosunda yer almamıştı.

Sevilla tarafında ise teknik direktör Eduardo Berizzo, ilk maçtaki 11'ine göre tek futbolcu değiştirdi. Berizzo, Montoya'nın yerine Jesus Navas'ı 11'e aldı. İspanyol takımı, sahada 4-3-3 oyun dizilişinde oynadı.

Bu arada Medipol Başakşehir'in yeni marşını besteleyen ve takımla Sevilla'ya gelen şarkıcı Mustafa Ceceli de tribünlerden maçı izledi.

Öte yandan, 17 Ağustos'ta Barselona ve Cambrils'te meydana gelen terör saldırılarının etkisiyle Sevilla-Medipol Başakşehir maçı öncesinde İspanyol polisinin, stat çevresinde güvenlik önlemlerini artırdığı görüldü.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda yaklaşık 30 bin kadar Sevillalı taraftar karşılaşmayı izlerken, Türkiye'den gelen 30 kadar Medipol Başakşehir taraftarı da takımlarına destek verdi.