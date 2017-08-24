Beşiktaş'ın rakiplerini tanıyalım

Siyah-beyazlılar, Fransa Ligi Şampiyonu AS Monaco, Portekiz Ligi ikincisi Porto ve Almanya Bundesliga ikincisi RB Leipzig ile eşleşti.



FRANSA'NIN PARLAYAN YILDIZI: MONACO

Beşiktaş, ilk torbadan Fransa Ligi Şampiyonu Monaco'yu çekti. Maçlarını yaklaşık 18 bin kapasiteli 2. Louis Stadyumu'nda oynayan ve Leonardo Jardim'in hocalığını yaptığı Fransız ekibi, son yıllarda yaptığı çıkış ile adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz sezon Fransa Ligi şampiyonluğunun yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finale yükselme başarısı gösteren Monaco, Juventus'a elenmişti.

Monaco aynı zamanda geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe'yi elemişti.

Bu sezon Fransa Ligi'nde 3 maça çıkan son şampiyon, 3 maçında da galibiyete uzandı. İlk maçta Toulouse'u 3-2 deviren Monaco, Dijon'u 4-1 ve Metz'i 1-0'la geçti.

Takımın en önemli silahı ise 18 yaşındaki Fransız forvet Kylian Mbappe. Geçtiğimiz sezon 29 maça çıkan genç golcü, 15 gol 11 asist yaparak takımının başarılı bir sezon geçirmesinde başrol oynamıştı.

Monaco'nun ideal ilk 11'i şu şekilde: Subasic - Sidibe, Glik, Jemerson, Jorge - Ghezzal, Moutinho, Fabinho, Lemar - Falcao, Mbappe

?

BİTMEYEN EFSANE: PORTO

Beşiktaş'ın ikinci torbadan gelen rakibi ise Portekiz Ligi ekiplerinden Porto oldu.

Maçlarını 50 bin kapasiteli Dragao Stadyumu'nda oynayan Porto'nun hocalığını Sergio Conceiçao yapıyor. Portekiz Ligi'nde geçen sezonu Benfica'nın arkasından ikinci sırada noktalayan Porto, takımın en golcü ismi olan Andre Silva'yı İtalya Ligi ekiplerinden Milan'a satarken, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren golcü isim Vincent Aboubakar'ı tekrrardan kadrosuna dahil etti.

Portekiz Ligi'nin yeni sezonuna ise oldukça iyi bir başlangıç yapan Porto, 3'te 3 yaparken, Aboubakar 3 maçta attığı 4 golle yıldızlaştı. Estoril'i içeride 4-0 yenerek sezona başlayan ekip, Tondela'yı 1-0 ve Moreirense'yi ise 3-0'lık skorlarla devirdi.

Porto'nun ideal 11'i şu şekilde: Casillas - Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Telles - Corona, Torres, Danilo Pereira, Brahimi - Aboubakar, Marega



ALMANYA'NIN YENİ DEVİ: RB LEIPZIG

Siyah-beyazlıların son rakibi ise 4. torbadan RB Leipzig oldu.

Alman ekibi, Bundesliga'da geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlarken, son dönemde yaptığı atılımla göz boyuyor. Ralph Hasenhüttl'ün yönettiği Leipzig maçlarını 42 bin kapasiteli Red Bull Arena'da oynuyor.

Takımın en golcü oyuncusu, Alman milli takımında da görev yapan Timo Werner. Werner, geçtiğimiz sezon 31 maça çıkarken, 21 gol 7 asistle takımının yıldızı oldu.

Bundesliga'da yeni sezona iyi başlayamayan Leipzig, ilk hafta maçında Schalke 04'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Leipzig ayrıca, bu sezon Galatasaray'dan Armindo Bruma'yı 12.5 milyon Euro artı bonuslar karşılığında kadrosuna katmıştı.

Leipzig'in ideal ilk 11'i şu şekilde: Gulacsi - Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg - Sabitzer, Laimer, Keita, Forsberg - Werner, Poulsen

BUGÜN NELER OLDU