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’de yönetim istifa sesleri

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 24.8.2017 22:29 Güncelleme Tarihi: 24.8.2017 22:56
Kadıköy’de yönetim istifa sesleri

karşısında etkisiz bir futbol ortaya koyan ’de tribünler takımı etti. Vardar’ın 2. golü sonrasında ise taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.

'ın 2. golünün sonrasında sarı-lacivertli taraftarlar, Makedon temsilcisinin oyuncularını alkışlarken, yönetimi de istifaya davet etti. Vardar'ın skoru 2-1'e getirmesinin ardından bütün tribünler yönetim istifa sesleriyle yankılanırken, tribünler oyuncuları da etti. Özellikle Ozan Tufan'ın ayağına her top geldiğinde ıslıklayan taraftarlar, yalnızca Fransız oyuncu Valbuena'yı ise uzun süre alkışladı ve tecrübeli oyuncu için tezahüratlarda bulundu. Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla birlikte li taraftarlar, Valbuena'yı tribünlere çağırırken, maçı kazanan Vardar'ı da alkışladı.

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Kadıköy’de yönetim istifa sesleri
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