Vagner Love ödülünü aldı

Spor Toto Süper Lig'in takımlarından Alanyaspor, Ligin 3'üncü haftasında sahasında ağırlayacağı Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürüdürdü. İdmana sakatlığı bulunan Fabrice N'Sakala katılmadı.

KRAL ÖDÜLÜNÜ ALDI

Alanyaspor'un Brezilyalı gol kralı forveti Vagner Love, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin (TPFD) 'Altın Top' ödülünü antrenman öncesi aldı. TPFD Altın Top ödülünü Vagner Love'a dernek üyesi Emre Akbaba verdi. Vagner Love, antrenman öncesi ise teknik ekip, takım arkadaşları ve ödülüyle birlikte fotoğraf çektirdi.

FUTBOLCULAR OY KULLANDI

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin (TPFD) görevlileri FIFA World 11 (Dünyada Yılın 11'i) oylaması kapsamında Alanyaspor kulübünü ziyaret etti. Turuncu yeşilli futbolcular, TPFD Genel sekreter Yardımcısı Lemi Çalığ ve dernek görevlisi Ardaş Bıçakçı'nın gözetiminde oylarını kullandı.

TARAFTARLAR MORAL VERDİ

Alanyasporlu taraftarlar da antrenmanı izleyerek teknik heyet ve futbolculara tribünden yaptığı tezahüratlarla destek verdi. Alanyaspor'un Şimşekler grubu, antrenman sırasında futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar antrenman sonunda ise meşale yakarak takımı tribüne çağırdı ve alkışlayarak moral verdi. Taraftar antrenman sonunda ise turuncu yeşillilere tatlı ikram ederek Karabükspor maçında başarı diledi.

SPORTİF DİREKTÖR SAVUT: ÖNEMLİ MAÇ

Sportif Direktör Taner Savut ise gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lige istedikleri başlangıcı yapamadıklarını belirten Savut, Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında kritik bölgelerde yaptıkları bireysel hatalardan dolayı puansız ayrıldıklarını söyledi. Sakatlıklarından dolayı kamp dönemini sağlıklı geçiremeyen oyuncularının da yer aldığını dile getiren Savut, "Sahamızda oynayacağımız Kardemir Karabükspor maçından galip ayrılmak istiyoruz. Bizim için çok önemli bir maç. Kazanabilecek kalitemiz var. Gerekli çabayı sarf ederek ihtiyacımız olan galibiyeti almaya çalışacağız" dedi.